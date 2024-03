Ultimo atto per il bonus acqua potabile spese 2023. L’Agenzia Entrate ha stabilito la percentuale di credito d’imposta spettante. Una percentuale da applicare sulla spesa sostenta, entro il limite massimo previsto.

Parliamo del contributo, riconosciuto nella forma del credito d’imposta, a fronte degli oneri sostenuti nel 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione e raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare.

Un’iniziativa che emerge come un’opportunità significativa per migliorare la qualità dell’acqua nelle nostre case.

Si rivolge tanto ai privati cittadini, inclusi coloro che non detengono una partita IVA, quanto alle aziende, offrendo un sostegno finanziario per promuovere la salute pubblica e il benessere individuale.

Limiti e domanda del bonus acqua potabile spese 2023

Il bonus acqua potabile spese 2023, come quello delle precedenti edizioni, è strutturato per essere accessibile a un’ampia fascia di beneficiari, ma presenta dei limiti massimi di spesa che variano a seconda della categoria del richiedente.

Per le persone fisiche senza partita IVA, il tetto massimo di spesa ammissibile è fissato a 1.000 euro. Questa soglia è elevata a 5.000 euro per coloro che sono in possesso di partita IVA, riflettendo le potenziali esigenze maggiori di tali soggetti legate alla loro attività professionale o commerciale.

Il riconoscimento del beneficio non è automatico. La domanda bonus acqua potabile spese 2023 era in scadenza il 28 febbraio 2024. La si doveva presentare mediante il servizio web Agenzia Entrate disponibile nell’area riservata e denominato “Credito di imposta per il miglioramento dell’acqua potabile”.

La percentuale di beneficio spettante

La percentuale di credito d’imposta relativa al bonus acqua potabile spese 2023 è variabile, dipendendo dalle disponibilità di bilancio destinate a questa iniziativa. Originariamente, il bonus prevedeva un riaccredito del 50% delle spese sostenute, condizionato però dalla disponibilità delle risorse finanziarie.

Se tali risorse si sarebbero rivelate insufficienti per coprire tutte le richieste, l’Agenzia delle Entrate era chiamata a stabilire una percentuale differente.

Ebbene, il Provvedimento percentuale bonus acqua potabile spese 2023 è arrivato il 22 marzo 2024. Tale percentuale è fissata nella misura del 6,45%.

Ricordiamo che il bonus può aversi a condizione che i lavori siano eseguiti su immobile posseduto sulla base di un titolo idoneo. Proprietà, usufrutto, locazione, comodato, ecc. Inoltre, la spesa deve risultare pagata con strumento tracciabile e NON contanti.

Bonus acqua potabile spese 2023: esempio ed utilizzo

Per illustrare concretamente l’impiego del bonus, prendiamo il caso di Sig. Giuseppe, un cittadino senza partita IVA che ha investito 2.500 euro, nel 2023, in sistemi per migliorare la qualità dell’acqua. Poiché il limite massimo di spesa per i non titolari di partita IVA è di 1.000 euro, il bonus calcolato sulla percentuale definita del 6,45% si applica solo su tale importo. Di conseguenza, Sig. Giuseppe avrà diritto a un credito d’imposta di 64,50 euro.

Le modalità di utilizzo sono diverse a seconda del beneficiario. Il bonus acqua potabile spese 2023 sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Modello F24 per i titolari di partita IVA (codice tributo 6975). Mentre i NON partita IVA possono utilizzarlo anche in dichiarazione redditi, oltre all’utilizzo in compensazione nel Modello F24.

Riassumendo