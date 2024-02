Dal 1° luglio 2024 entrano in gioco le nuove regole in merito al canale telematico obbligatorio che occorre utilizzare laddove il Modello F24 contenga compensazioni (orizzontali) tra crediti e debiti d’imposta. La novità arriva dalla legge di bilancio 2024 (commi da 94 a 98).

Ricordiamo che sono orizzontali quelle compensazioni tra crediti e debiti riferiti a tributi diversi. Ad esempio, si compensa il credito IRPEF con il credito IVA; il credito cedolare secca con il credito IMU. Sono, invece, verticali, quelle compensazioni tra crediti e debiti della stessa natura.

Fino al 30 giugno 2024

Ad esempio, un credito IRPEF con un debito IRPEF; un credito IRES con un debito IRES.

Le novità previste dalla legge di bilancio 2024 in tema di compensazioni F24 entrano in campo dal 1° luglio di questo stesso anno. Pertanto, fino al 30 giugno 2024 continueranno a valere, per le compensazioni orizzontali, le regole attuali. In dettaglio:

se per effetto di compensazioni, il saldo da versare è zero tutti i contribuenti (titolari o non titolari di partita IVA) devono presentare l’F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia Entrate (Fisconline/Entratel)

se per effetto di compensazioni (tra imposte), il saldo è da versare i NON titolari di partita IVA, presentano l’F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia Entrate oppure tramite home/internet banking i titolari di partita IVA, presenta il modello esclusivamente mediante i servizi telematici Agenzia Entrate (Fisconline/Entratel).



Inoltre, (la cosa riguarda solo i titolari di partita IVA), se la compensazione ha per oggetto i contributi INPS/INAIL, il Modello F24 si può presentare tramite servizi telematici Agenzia Entrate (Fisconline/Entratel) oppure tramite home/internet banking.

Compensazioni Modello F24, cosa cambia dal 1° luglio 2024

Dal 1° luglio 2024, nessuna novità nel caso in cui per effetto di compensazione il Modello F24 esce con saldo zero. In tal caso, al versamento lo si deve presentare solo mediante i servizi telematici Agenzia Entrate e ciò a prescindere da che il contribuente sia o meno una partita IVA.

se per effetto di compensazioni (tra imposte), il saldo è da versare Novità – i NON titolari di partita IVA, presentano l’F24 solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia Entrate (quindi, niente più possibilità di home/internet banking) i titolari di partita IVA, presentano il modello esclusivamente mediante i servizi telematici Agenzia Entrate (Fisconline/Entratel) – nessuna novità rispetto a prima.



Per il resto, dal 1° luglio 2024:

L’altra novità che è, se la compensazione ha per oggetto i contributi INPS/INAIL, il Modello F24 si potrà presentare solo tramite servizi telematici Agenzia Entrate (Fisconline/Entratel). Quindi, non più anche tramite home/internet banking.

Riassumendo