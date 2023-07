Inps: online visite mediche fiscali di controllo e verbali. Come funziona il servizio

Le procedure lente e farraginose dell’Inps per l’accertamento dello stato di malattia del lavoratore e gestione dei certificati medici sono ormai alle spalle. Oggi è tutto più semplice e veloce grazie a internet e alle applicazioni telematiche offerte dall’Inps. Al punto che le visite di accertamento medico-legale predisposte dall’Istituto o dal datore di lavoro diventano più mirate e veloci.

Le novità, in materia di semplificazione delle procedure adottate durante la pandemia con le restrizioni applicate per la salvaguardia sanitaria, sono diventate definitive. A tutto vantaggio del lavoratore. Alle disposizioni del decreto Semplificazioni n. 76 del 2020 si sono aggiunti col tempo anche i fondi europei per la riduzione dei tempi della burocrazia. Così anche per le visite fiscali, i tempi di gestione dei certificati medici di malattia e le visite fiscali di controllo coi relativi esiti.

Inps: visite mediche di controllo online

Grazie ai progetti realizzati con le risorse del Pnnr, è attivo da oggi un nuovo servizio online Inps.

Tramite il quale i lavoratori interessati possono controllare le informazioni di dettaglio relative all’accertamento medico legale e alle viste di reperibilità per malattia a cui sono soggetti i lavoratori.

Ma cosa prevede esattamente il nuovo servizio? All’interno dello sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo – spiega l’Inps col messaggio n. 2442 del 30 giugno 2023 – è stata sviluppata una nuova funzionalità, denominata “Visualizza visite”, a uso dei lavoratori. L’accesso è consentito mediante credenziali digitali (Spid, Cie o Cns) seguendo il seguente percorso web:

“Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” > “Utilizza il servizio”

Tutte le informazioni relative alla prognosi e alle date di inizio e fine malattia sono riportate nel rispettivo archivio del lavoratore.

Cosa permette di fare il servizio

Le date coincidono con quelle comunicate dal medico di base che invia il certificato di malattia all’Inps. Compito del lavoratore è quello di verificare attentamente le informazioni trasmesse dal medico di base e l’indirizzo di reperibilità durante la malattia.

Una volta entrati nel servizio è possibile visualizzare la griglia contenente l’elenco delle visite e degli accessi, ordinati per data decrescente, e di consultare i relativi esiti. Più nel dettaglio, per ciascuna visita è riportato il numero identificativo, la data, l’ora di effettuazione e il tipo di accertamento effettuato (domiciliare/ambulatoriale).

Al cittadino sono fornite le informazioni relative all’accertamento medico, tra le quali l’indirizzo comunicato per la reperibilità, elementi o informazioni aggiuntive utili per reperire il lavoratore, nonché l’esito della visita con le eventuali motivazioni.

Nella consultazione di dettaglio, in funzione del tipo di visita effettuata e del corrispondente esito, vengono proposti tre pulsanti che permettono di visualizzare, scaricare e stampare il verbale di visita, di accesso o di giustificabilità.

Variazione indirizzo di reperibilità

Cosa molto importante – spiega l’Inps – all’interno del servizio è altresì presente la funzione denominata “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”, attraverso la quale gli interessati possono comunicare l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità per eventi di malattia in corso di prognosi.

L’Inps ricorda che, solo in caso di indisponibilità all’uso del servizio, è consentita la comunicazione mediante la casella istituzionale dell’Ufficio Medico Legale della Struttura territorialmente competente.

