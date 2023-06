Visite fiscali, come variare via web l’indirizzo di reperibilità (nuova funzione INPS)

Arriva il servizio web INPS attraverso cui il lavoratore può verificare le viste fiscali ricevute e attraverso cui comunicare all’istituto l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità. Lo stesso istituto detta le istruzioni per farlo.

Ricordiamo che, durante i c.d. giorni di malattia, il lavoratore è chiamato a rispettare le fasce di reperibilità. Ossia fasce orarie nell’arco della giornata in cui potrebbe riceve visite fiscali, finalizzate all’accertamento effettivo dalla causa di impossibilità ad andare a lavoro.

Tali fasce sono diverse a seconda che trattasi di lavoratore dipendente settore privato o lavoratore dipendente settore pubblico. In dettaglio:

lavoratori settore privato : dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00

: lavoratori settore pubblico dalla 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.



Come verificare quelle ricevute

L’INPS, con il Messaggio n. 2442 del 30 giugno 2023, annunci il rilascio di un nuovo servizio web che permette al lavoratore di trovare le informazioni relative alle visite fiscali subite.

La nuova funzionalità, denominata “Visualizza visite” è accessibile dal sito istituzionale INPS seguendo il percorso “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” > “Utilizza il servizio”.

Per l’accesso bisogna autenticarsi preventivamente con proprie credenziali SPID, CIE (Carta identità elettronica) o CNS (Carta nazionale servizi).

Per ciascuna delle visite fiscali presenti, è indicato il numero identificativo, la data, l’ora di effettuazione e il tipo di accertamento effettuato (domiciliare/ambulatoriale). E’ possibile andare nel dettaglio di ognuna di esse e visualizzare, scaricare, stampare il verbale di visita, di accesso o di giustificabilità.

Visite fiscali, come comunicare la variazione dell’indirizzo di reperibilità

Ai fini delle visite fiscali, resta obbligo del lavoratore verificare che l’indirizzo di reperibilità comunicato all’INPS, mediante il certificato di malattia, sia corretto e completo in tutte le sue parti.

Qualsiasi variazione deve essere tempestivamente comunicata. Ecco, quindi, che a tale scopo è rilasciato il nuovo servizio web denominato “Indirizzo di reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo” e raggiungibile dal percorso indicato al precedente paragrafo.

In caso di impossibilità di fare questa comunicazione via web, è possibile mettersi in contatto con il Contact Center dell’INPS oppure rivolgersi all’Ufficio Medico Legale della struttura INPS territorialmente competente.

