E’ ancora possibile andare in pensione a 64 anni nel 2023? Alcuni lavoratori potrebbero smettere di lavorare anche subito grazie a un diritto perfezionato due anni fa e che possono riscattare in qualsiasi momento. Come un asso nella manica da calare all’occorrenza.

“A settembre di due anni fa avevo la possibilità di andare in pensione accedendo all’allora valida Quota 100. Avevo 62 anni compiuti da poco e 39 anni di servizio alle spalle. In quel momento però avevo ancora voglia ed energia di lavorare. Lo scorso anno però sono cambiate molte cose nella mia vita. Episodi di salute personale e familiare mi hanno spinto a riconsiderare quella possibilità. Ora sono stanca e vorrei andare in pensione (a 64 anni a questo punto). Mi chiedo se quel treno passato due anni fa è ancora lì ad aspettarmi o se ci sono altre forme di pensione anticipata alle quali potrei accedere”

In pensione a 64 anni subito con i requisiti di due anni fa

Quota 100, misura sperimentale scaduta a dicembre 2021, permetteva di andare in pensione a 62 anni con almeno 38 di contributi.

Nonostante le critiche dei tempi, molti contribuenti oggi intrappolati a lavoro la rimpiangono. Non tutti sanno che si può ancora sfruttare, almeno per chi aveva perfezionati i requisiti. Grazie alla cristallizzazione del diritto, infatti, la possibilità di pensionamento con Quota 100 si mantiene anche dopo la scadenza della misura. Proprio come nel caso della nostra lettrice alla quale rispondiamo che, sì, può andare in pensione a 64 anni oggi e smettere di lavorare grazie alla quota 100 rispolverata.

Come ben sa la nostra lettrice, e come accennato sopra, Quota 100 è scaduta a fine 2021. Nel 2022 è subentrata Quota 102 che ha portato l’età minima per la pensione a 64 anni, quindi ben due in più.

Come andare in pensione a 64 anni nel 2023

E nel 2023 siamo passati a Quota 103, con ulteriore inasprimento dei requisiti per la pensione (non di quelli anagrafici, che erano nuovamente scesi a dire il vero, ma di quelli contributivi associati). Se così fosse la lettrice avrebbe visto sfumare per un anno la pensione, dal 2022 ad oggi. In realtà il suo diritto a Quota 100 è stato cristallizzato . Può calare il jolly anche subito e smettere così di lavorare senza aspettare nuove riforme pensioni.

Nel caso della lettrice peraltro ci sono anche altre alternative da considerare. Stando ai dati che fornisce, infatti, avrebbe nel frattempo raggiunto anche Quota 41 anni di contributi per accedere alla Quota 103.

La richiesta di consulenza non chiarisce che tipo di lavoro svolge la lettrice, la quale però ammette di accusare forte stanchezza. Potrebbe rientrare nei lavori gravosi? In questo caso avrebbe anche accesso all’Ape social 2023 visto che ne perfeziona il requisito anagrafico.

