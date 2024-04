Il MEF, Dipartimento delle Finanze, ha approvato il modello di dichiarazione Imu 2024 con le relative istruzioni di compilazione. Nel modello trovano posto le novità in materia di case abusivamente occupate, immobili rispetto ai quali, dal 2023 l’IMU non è dovuta.

I proprietari o titolari di altro diritto reale, di immobili occupati da terzi contro la propria volontà, devono segnalare la situazione di occupazione tramite la dichiarazione IMU. In tal modo legittimano il diritto all’esenzione.

Vediamo nello specifico come deve essere compilata la dichiarazione IMU per le case occupate.

L’esenzione IMU per le case abusivamente occupate

Dallo scorso anno, periodo d’imposta 2023, l’IMU non è dovuta per le case abusivamente occupate da terzi contro la volontà del proprietario.

In particolare, a prevedere l’esenzione IMU per le case abusivamente occupate è l’art.1, comma 759, lett. g-bis), legge n. 160 del 2019.

Gli immobili non utilizzabili ne’ disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorita’ giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalita’ telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorche’ cessa il diritto all’esenzione.

La ragione di tale esenzione trova giustificazione nel fatto che i proprietari di questi immobili non solo subiscono la privazione forzata della loro casa ma non ricevono alcun ritorno economico; anzi ne sopportano la svalutazione patrimoniale.

Da qui, l’esenzione in parola. La Corte Costituzionale ha dato via libera ai rimborsi IMU case occupate anche per gli anni precedenti al 2023.

Immobili case abusivamente occupate. Ecco cosa indicare nella dichiarazione IMU

Chi ha diritto all’esenzione Imu per le case occupate e per gli immobili in generale abusivamente occupati, deve presentare la dichiarazione IMU 2024 con il nuovo modello.

La dichiarazione dovrà essere presentata anche in ipotesi di cessazione del diritto all’esenzione.

Nel quadro A della dichiarazione IMU 2024, nella casella “esenzioni” dovrà essere indicato:

0 Per nessuna esenzione;

1. Per esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili ;

; 2. Per esenzione quadro temporaneo Aiuti di Stato;

Per le altre esenzioni.

Dunque, chi vuole segnalare l’occupazione abusiva dell’immobile rispetto al quale ha diritto all’esenzione indicherà il valore 1. Sempre nel quadro A, nella sezione “Esenzione per immobili non utilizzabili né disponibili”, dovrà specificare:

il tipo di reato denunciato alle autorità competenti,

alle autorità competenti, l’Autorità presso la quale è stata presentata la denuncia o che ha iniziato l’azione giudiziale penale

la data della denuncia o il giorno o del provvedimento di inizio dell’azione giudiziaria penale.

Nella casella tipo di reato denunciato andrà indicato il valore: 1. Per art. 614, secondo comma, c.p. Violazione di domicilio o art.633, c.p. Invasione di terreni o edifici. Dovrà essere indicato il valore 2: per occupazione abusiva per la quale sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Per meglio differenziare i reati oggetto di denuncia, c’è da dire che:

l’art. 614, secondo comma c.p. punisce con la pena della reclusione da uno a quattro anni “chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno”; mentre

l’art. 633 c.p. dispone che “Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni della multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata”.

Riassumendo…