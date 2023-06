Dichiarazione redditi 2023, ecco le linee guida per CAF e contribuenti

Come ogni anno arrivano, seppur in ritardo, le linee guida utili ai CAF e ai contribuenti per la dichiarazione dei redditi. La campagna fiscale 2023 (anno d’imposta 2022), infatti, si è ufficialmente aperta lo scorso 2 maggio. Giorno dal quale è possibile accedere al 730 precompilato 2023. Ed alcuni, ad oggi, hanno già fatto la propria dichiarazione.

Le altre due date da segnare sono il 2 ottobre 2023 (scadenza 730 sia ordinario che precompilato) e il 30 novembre 2023 (scadenza Modello Redditi).

Questa volta i documenti di prassi sono 2, a cui seguirà una terza circolare riguardante esclusivamente i bonus edilizi (superbonus, bonus ristrutturazione, ecobonus ordinario, ecc.).

Si attende la circolare sui bonus edilizi

Le due nuove circolari, ossia la n. 14/E del 2023 e la n. 15/E del 2023, e la terza che arriverà, sono un aggiornamento dei due documenti emanati lo scorso anno, ossia la Circolare n. 24/E del 2022 e la Circolare n. 28/E del 2022.

La prima circolare, la n. 14/E, è dedicata al rilascio del visto di conformità da parte del CAF e professionisti.

spese sanitarie

spese istruzione

spese funebri

spese veterinarie

interessi mutuo abitazione principale

spese per attività sportive figli

ecc.

In essa sono trattati nel dettaglio quelli che sono gli oneri detraibili in dichiarazione dei redditi. Quindi:

La Circolare n. 15/E, invece, è dedicata maggiormente agli oneri deducibili ed ai crediti d’imposta da riportare in dichiarazione.

Le linee guida per CAF e contribuenti sulla dichiarazione redditi 2023

I documenti di prassi in commento emanati dall’Agenzia Entrate rappresentano uno strumento utile per operatori del settore (CAF e professionisti) e per i contribuenti. Si tratta di linee guida che permettono di orientarsi nella giungla della dichiarazione dei redditi.

Entrambe le circolari, e quella che arriverà sui bonus edilizi, tengono conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2022.

L’Amministrazione finanziaria richiama i documenti di prassi emanati negli anni passati e da ritenersi ancora attuali. Fornisce, altresì, fornisce chiarimenti tenendo conto anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o di consulenza giuridica o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

Per ogni onere detraibile/deducibile in dichiarazione è elencata anche la documentazione che il contribuente deve esibire al CAF o professionista a cui si rivolge per fare il proprio 730 o il proprio Modello Redditi.

Riassumendo…