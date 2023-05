Spese sportive dei figli, requisiti ed esclusioni per la detrazione nel 730

Lo sport è vita. Lo sport educa alla disciplina, ai valori e aiuta a crescere e vivere meglio. Lo sanno bene i genitori che lo fanno praticare ai figli. Piscina, palestra, calcio, basket, ecc., sono solo alcuni esempi. Il risvolto della medaglio però c’è. E’ la spesa sostenuta per l’iscrizione e per l’abbonamento. Ma c’è ancora l’altro risvolto positivo, ossia la possibilità di detrarre la spesa.

Il legislatore, infatti, prevede uno sgravio del 19% da poter far valere in dichiarazione dei redditi a fronte del sostenimento di spese per attività sportiva praticata dai ragazzi.

Il genitore che ha sostenuto l’onere, dunque, può recuperarne il 19%.

Lo sgravio spese sportive dei figli

La detrazione delle spese sportive dei figli, spetta a condizione che si tratta di ragazzi di età compresa tra i 5 anni e 18 anni.

Lo sgravio è per cassa. Dunque, nel Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022) si detraggono le spese “pagate” nel 2022.

Il requisito anagrafico si ritiene soddisfatto anche se sussiste per una sola parte dell’anno (Circolare Agenzia Entrate n. 24/E del 2022).

Esempio Il figlio del sig. Antonio ha compiuto 18 anni a giugno 2022. Il sig. Antonio ha continuato a pagare l’abbonamento per la palestra del figlio fino a dicembre 2022. In tale situazione, Antonio può detrarre nel 730/2023 anche le spese sostenute da giugno 2022 a dicembre 2022 e non solo quelle sostenute da gennaio 2022 a maggio 2022.

Il pagamento deve risultare da strumento tracciabile. Quindi, bonifico, assegno, carta credito, ecc. Non è ammessa detrazione se il pagamento è in contanti.

Le spese ammesse ed escluse

In merito alla tipologia di spese sportive dei figli ammessa alla detrazione fiscale, quest’ultima spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento a:

associazioni sportive

palestre

piscine

altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

Lo sgravio fiscale, invece, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l’attività sportiva praticata presso:

le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva;

le società di capitali che praticano sport professionistico;

le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

Il beneficio fiscale, si applica, comunque su un limite massimo pari a 210 euro per ogni figlio. Tale limite deve essere inteso come complessivo tra i genitori. Se, quindi, ad esempio, una parte di spesa è pagata dalla mamma e altra parte dal padre, i due possono applicare la detrazione su un massimo di 105 euro ciascuno.

Requisiti ed esclusioni per la detrazione spese sportive

Dunque, per poter detrarre le spese sportive dei figli, è necessario che questi ultimi abbiano un’età compresa tra 5 anni e 18 anni.

La spesa deve essere pagata con strumento tracciabile (pertanto, non contanti). E’ necessario che si tratti di iscrizione o abbonamento presso strutture che non praticano sport professionistico. E nemmeno deve trattarsi di associazioni culturali che organizzano corsi.

La detrazione è per cassa. Per le spese sostenute nel 2022 l’indicazione è nel Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022) ai righi da E8 a E10 utilizzando il codice 16 oppure nel Modello Redditi Persone Fisiche 2023 (anno d’imposta 2022) dai righi RP8 a RP13 utilizzando il codice 16.