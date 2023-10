Definizione delle liti pendenti. Prossima scadenza al 10 ottobre

I contribuenti che hanno presentato istanza di definizione delle liti tributarie pendenti, effettuando il relativo versamento, il tutto entro il 2 ottobre, dovranno portare a termine un ulteriore adempimento entro il prossimo 10 ottobre.

Dunque, il primo passaggio per aderire alla definizione delle liti pendenti consisteva nella presentazione dell’istanza all’Agenzia delle entrate e nel versamento della prima o unica rata richiesta per il perfezionamento della sanatoria. Ora sarà necessario rispettare le ulteriori istruzioni definite dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

Vediamo nello specifico quali sono i prossimi appuntamenti con la definizione delle liti pendenti.

La definizione delle liti pendenti con il Fisco

Grazie alla definizione agevolata delle liti pendenti, le liti tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate (o l’Agenzia delle Dogane), pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia.

In caso di soccombenza dell’Agenzia, le controversie possono essere definite con il pagamento:

del 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado);

del 15% del valore della controversia (soccombenza in secondo grado).

Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Pagamenti con rate mensili o trimestrali

Entro ieri 2 ottobre era necessario presentare all’Agenzia delle entrate istanza di definizione ma anche pagare il totale dovuto o la prima rata.

A tal proposito, è utile ricordare che la rateazione è ammessa solo laddove l’importo a debito supera i mille euro.

In tale caso, il pagamento può avvenire in rate mensili o trimestrali:

in un massimo di 20 rate di pari importo con una cadenza, per le rate successive alle prime tre, trimestrale;

ovvero in un numero massimo di 54 rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive alle prime tre, mensile (articolo 1, comma 194, legge n. 197/2022).

Sia in caso di versamenti mensili che trimestrali, le prime tre rate scadono al: 30 settembre, la prima; 31 ottobre, la seconda; 20 dicembre, la terza.

Se il contribuente ha scelto di dilazionare il pagamento in 20 rate, le successive 17 saranno dovute entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno. Se, invece, opta per la rateazione su 54 rate, le successive 51 rate mensili andranno pagate entro rate l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere da gennaio 2024, fatta eccezione per dicembre, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20 del mese.

A ogni modo si applica il lieve inadempimento anche per le liti pendenti.

Definizione delle liti. Prossima scadenza al 10 ottobre

In premessa abbiamo accennato al fatto che una volta presentata istanza per la definizione agevolata delle liti ed effettuato il pagamento della prima o unica rata, è necessario porre in essere un ulteriore adempimento.

Infatti, come da comma 197 della Legge 197/2022:

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo e’ sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Dunque, entro martedì 10 ottobre, sarà necessario depositare la copia dell’istanza presentata al Fisco con la relativa ricevuta di trasmissione e la copia dell’F24 relativa alla prima o unica rata.

Al deposito della suddetta documentazione, fa seguito la dichiarazione di estinzione del giudizio: con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se e’ stata fissata la data della decisione.

Riassumendo…

Entro il 2 ottobre poteva essere presentata istanza di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti;

alla stessa data doveva essere effettuato il pagamento della prima o unica rata;

entro il 10 ottobre sarà necessario depositare presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia la copia dell’istanza presentata al Fisco con la relativa ricevuta di trasmissione e la copia dell’F24 relativa alla prima o unica rata.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.