Anche se ancora in bozza, il Modello CU 2024 (anno d’imposta 2023) vedrà le scadenze di invio e consegna ancora sfalsate per alcuni lavoratori. Per altri, invece, le date saranno coincidenti. Lo dicono le istruzioni ministeriali al modello stesso.

Si tratta del principale documento che l’azienda (datore di lavoro), pubblica o privata che sia, deve consegnare al lavoratore/collaboratori ai fini della sua dichiarazione reddituale. Lo stesso modello deve poi essere inviato, dall’azienda, all’Agenzia Entrate. Alcune di queste CU serviranno a quest’ultima per elaborare la dichiarazione redditi precompilata dei contribuenti.

Cosa c’è nella certificazione unica

La certificazione unica (CU) sarebbe quello che prima veniva chiamato CUD (certificazione unica lavoratore dipendente). Il documento, dunque, certifica i compensi erogati al lavoratore e le ritenute d’imposta operate dal datore di lavoro nell’anno d’imposta di riferimento. Quindi, nella CU 2024 saranno certificati i predetti dati con riferimento a quanto avvenuto nell’anno d’imposta 2023.

A proposito di dichiarazione redditi precompilata, quest’anno si presenta con una novità. La Dichiarazione redditi 2024 (anno d’imposta 2023) sarà resa disponibile, dal 30 aprile 2024, anche ai titolari di partita IVA (ditte individuali e professionisti).

CU 2024, scadenze consegna e invio

Con riferimento alla CU 2024 (anno d’imposta 2023), come per gli altri anni, continuano ad essere previste, in alcuni casi, scadenze di consegna e invio differenziate. In dettaglio, queste le scadenze che il datore di lavoro deve rispettare:

se trattasi di CU 2024 necessaria all’Agenzia Entrate per predisporre la dichiarazione redditi precompilata del contribuente consegna al lavoratore entro il 16 marzo 2024 invio all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2024

laddove trattasi di CU 2024 NON necessaria alla dichiarazione redditi precompilata (ad esempio certifica solo redditi esenti) consegna al collaboratore entro il 16 marzo 2024 invio all’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del Modello 770/2024 (anno d’imposta 2023). Ossia, entro il 31 ottobre 2024.



Si tenga presente che il giorno 16 marzo 2024 è di sabato.

Quindi, la scadenza può slittare al primo giorno lavorativo successivo, ossia al 18 marzo.

Nel caso in cui, invece, il rapporto di lavoro cesserà in corso di anno, la CU 2024 deve essere rilasciata al lavoratore entro 12 giorni dalla cessazione.

