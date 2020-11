La Cgia di Mestre lancia l’allarme sui conti degli italiani dopo la pandemia Covid: in media ogni cittadino ha perso 2.500 euro.

È questa la stima media di quello che effettivamente mancherà nelle tasche degli italiani alla fine del 2020 a causa della pandemia.

Si tratta di una stima basata su dati reali raccolti dalla Cgia di Mestre, che monitora attentamente la situazione economica in Italia.

Se in media ogni italiano subirà una perdita di circa 2.500 euro all’anno (esattamente di 2.484 euro) ci sono casi in cui la perdita subita potrebbe raggiungere i 5.575 euro a Milano e di 4.058 euro a Bolzano.

Anche nel capoluogo toscano si prevede una perdita di 3.456 euro e a Bologna di 3.603 euro.

In termini di ricchezza rapportata al PIL l’Italia tornerà indietro di trenta anni: si pensi che Campania, Molise e Calabria torneranno allo stesso livello di PIL reale del 1988.

Si tratta di stime aggiornate al 13 ottobre scorso, quindi senza tenere conto delle ulteriori restrizioni in vigore dal 6 novembre 2020.

Secondo l’indagine CGIA preoccupa il calo del PIL nazionale che potrebbe subire una riduzione del 10%, un punto percentuale in più rispetto alle previsioni dell’Esecutivo.

“Per dare l’idea della dimensione della contrazione, è come se il Veneto fosse stato in lockdown per tutto l’anno”,