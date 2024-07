Il Decreto-legge n. 215 del 30 dicembre 2023 ha introdotto novità per gli Enti del Terzo Settore, incentivando l’assunzione di persone con disabilità sotto i 35 anni. Questo bonus, destinato esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 30 settembre 2024, mira a favorire l’inclusione lavorativa e a sostenere le organizzazioni impegnate nel sociale.

Il contributo prevede due tipi di agevolazioni finanziarie per gli Enti del Terzo Settore:

Una tantum di 12.000 euro: Questo importo viene concesso una sola volta per ogni assunzione effettuata.

Bonus mensile di 1.000 euro per un anno: Questo beneficio mensile viene erogato dal momento dell’assunzione e fino al 30 settembre 2024.

Questi incentivi sono disponibili anche nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga convertito in un contratto a tempo indeterminato, fornendo ulteriore flessibilità e opportunità sia per i datori di lavoro che per i lavoratori.

Requisiti bonus assunzioni disabili

Per accedere al bonus assunzioni disabili, gli Enti del Terzo Settore devono presentare una domanda all’INPS nel periodo compreso tra il 2 settembre e il 31 ottobre 2024. Le richieste presentate oltre questa data non verranno prese in considerazione.

La domanda deve essere corredata da vari documenti e informazioni, tra cui:

Numero di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: Questo garantisce che l’ente richiedente sia regolarmente registrato e operativo.

Dati identificativi del richiedente e della persona assunta: Informazioni dettagliate sia sull'ente che sul lavoratore per il quale si richiede il bonus.

DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva): Questo certificato attesta la regolarità dei contributi previdenziali e assistenziali dell'ente.

Indirizzo PEC: Un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per la ricezione delle comunicazioni ufficiali relative alla domanda.

Coordinate bancarie: Il conto corrente su cui si desidera ricevere il contributo.

Procedura per la domanda

La procedura per richiedere il bonus assunzioni disabili è strutturata in modo da garantire la massima trasparenza e tracciabilità.

Preparazione della Documentazione : Raccogliere tutti i documenti richiesti, inclusi quelli relativi alla regolarità contributiva e all’identificazione del lavoratore.

Presentazione della Domanda: Compilare il modulo di richiesta online tramite il portale INPS, allegando tutta la documentazione necessaria.

Verifica della Domanda: L'INPS procederà alla verifica della completezza e della conformità della documentazione presentata.

Erogazione del Contributo: Una volta approvata la domanda, il bonus verrà accreditato direttamente sul conto corrente indicato.

Bonus assunzioni disabili: vantaggi e impatto sociale

Gli enti devono seguire attentamente le seguenti fasi:

Il bonus assunzioni disabili rappresenta un’opportunità significativa per gli Enti del Terzo Settore, che spesso operano con risorse limitate e necessitano di supporti economici per ampliare il proprio organico. Assumere giovani con disabilità non solo contribuisce all’inclusione sociale, ma apporta anche nuove competenze e prospettive all’interno delle organizzazioni. L’introduzione del bonus ha un duplice effetto positivo:

Inclusione Lavorativa: Offrire opportunità di lavoro a giovani con disabilità promuove l'integrazione sociale e migliora la qualità della vita di queste persone.

Supporto agli Enti del Terzo Settore: Le agevolazioni finanziarie permettono agli enti di crescere e di migliorare i propri servizi, rafforzando il tessuto sociale e comunitario.

L’iniziativa delineata con la normativa bonus assunzioni disabili (art. 18 Decreto-legge n. 215 del 2023) è, dunque, un passo importante verso la promozione dell’inclusione e della parità di opportunità nel mondo del lavoro. Gli Enti del Terzo Settore sono invitati a cogliere questa occasione, preparando per tempo la documentazione necessaria e presentando la domanda entro i termini stabiliti. Il bonus assunzioni disabili non è solo un incentivo economico, ma un investimento nel futuro di una società più equa e inclusiva.

La misura, se ben utilizzata, può contribuire a ridurre le barriere che ancora esistono per le persone con disabilità, favorendo un ambiente lavorativo più diversificato e accogliente.

