Età pensionabile: un confronto internazionale e le prospettive per l’Italia

In Italia, il tema dell’età pensionabile è da sempre oggetto di dibattiti e riforme, poiché coinvolge aspetti economici, demografici e sociali di grande rilevanza. Attualmente, il limite per l’accesso alla pensione di vecchiaia è fissato a 67 anni, uguale per uomini e donne. Questo parametro, determinato tenendo conto dell’aspettativa di vita, colloca l’Italia tra i Paesi con i requisiti anagrafici più elevati per il pensionamento.

Un confronto con le principali nazioni a livello globale evidenzia un panorama eterogeneo, in cui le soglie variano sensibilmente in base alle politiche sociali, alla sostenibilità dei sistemi previdenziali e alla demografia interna di ciascun Paese.

Età pensionabile, il quadro italiano: un sistema in evoluzione

Il sistema pensionistico italiano prevede, per il momento, il raggiungimento dei 67 anni come requisito necessario per la pensione di vecchiaia. Questa soglia è destinata a salire, in base al meccanismo di adeguamento automatico legato all’aumento dell’aspettativa di vita. Secondo le proiezioni, già a partire dal 2027 l’età pensionabile potrebbe subire un incremento di tre mesi, arrivando a 67 anni e 3 mesi.

Tale misura riflette la necessità di garantire la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico, alla luce dell’invecchiamento della popolazione e del progressivo allungamento della vita media.

L’Italia si trova, quindi, a fronteggiare una sfida importante: bilanciare il diritto al riposo dopo una lunga carriera lavorativa con la necessità di mantenere in equilibrio i conti pubblici. Un equilibrio sempre più difficile da mantenere in presenza di un calo delle nascite, di un aumento della longevità e di un mercato del lavoro in continua trasformazione.

Confronto internazionale: un mosaico di scelte

L’età pensionabile varia considerevolmente da un Paese all’altro, riflettendo politiche previdenziali differenti, strutture demografiche e priorità sociali.

Alcuni Stati mantengono ancora una differenziazione tra uomini e donne, altri, invece, hanno adottato criteri uniformi per entrambi i sessi.

In Germania e in Australia, così come in Italia, l’accesso alla pensione di vecchiaia è previsto al compimento dei 67 anni, senza distinzioni di genere. Questa convergenza è indicativa di un modello simile in termini di aspettativa di vita e sostenibilità dei rispettivi sistemi previdenziali.

Nel Nord America, il Canada prevede un’uscita dal lavoro a 65 anni per entrambi i sessi, mentre negli Stati Uniti la soglia si colloca a 66 anni e 2 mesi. In Europa occidentale, la situazione è ancora più diversificata: il Belgio, la Spagna e il Lussemburgo hanno mantenuto il limite di 65 anni; la Francia, pur avendo recentemente introdotto modifiche, consente ancora il pensionamento a 62 anni. L’Olanda ha, invece, stabilito un requisito di 66 anni e 10 mesi, molto vicino a quello italiano.

Nel Regno Unito, l’età per accedere alla pensione statale è attualmente di 66 anni, ma sono già previste revisioni al rialzo nei prossimi anni, sempre in funzione dell’aspettativa di vita. Anche la Svizzera, pur mantenendo un’impostazione parzialmente differenziata, richiede 65 anni per gli uomini e 64 per le donne.

In Sud America si registra una tendenza verso un’età pensionabile più bassa, ma con significative disparità tra uomini e donne.

In Argentina e Brasile, ad esempio, gli uomini possono andare in pensione a 65 anni, mentre le donne a 60. Il Venezuela presenta requisiti ancora più bassi: 60 anni per gli uomini e 55 per le donne. L’Uruguay, invece, ha adottato una soglia di 60 anni per entrambi i generi.

Tendenze globali e fattori in gioco

Il confronto tra i diversi modelli pensionistici mostra come l’età pensionabile sia una variabile altamente influenzata da fattori macroeconomici, demografici e politici. Nei Paesi industrializzati, dove l’invecchiamento della popolazione è più marcato e i costi previdenziali incidono fortemente sul bilancio pubblico, si tende ad alzare progressivamente l’età di accesso alla pensione.

Nei Paesi in via di sviluppo, invece, l’età pensionabile è generalmente più bassa, sia per una minore aspettativa di vita, sia per sistemi previdenziali meno strutturati o legati a forme di assistenza sociale. Tuttavia, anche in queste nazioni si osserva una lenta ma progressiva tendenza all’innalzamento dei requisiti, in linea con gli standard internazionali e sotto la spinta di riforme sostenute da istituzioni finanziarie globali.

Le prospettive per l’Italia sull’età pensionabile

L’Italia, pur avendo già una delle soglie più elevate, è chiamata a nuove riflessioni. Il dibattito sul futuro delle pensioni ruota attorno a due grandi esigenze: da un lato, garantire un trattamento equo per chi ha versato contributi per una vita intera; dall’altro, assicurare la tenuta del sistema per le generazioni future.

L’adeguamento automatico dell’età pensionabile in base all’aspettativa di vita è una misura che tende a mantenere il sistema equilibrato nel tempo, ma al contempo genera preoccupazioni tra i lavoratori più anziani e tra coloro che svolgono attività usuranti. In questo contesto, si moltiplicano le proposte di differenziazione: pensione anticipata per alcune categorie, flessibilità in uscita, introduzione di sistemi misti.

