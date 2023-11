La gestione dei soldi in pensione è un aspetto importante della pianificazione finanziaria. In questa fase della vita, le entrate di solito diminuiscono, mentre le spese possono aumentare a causa di fattori come la salute, i viaggi e la cura dei figli. È quindi fondamentale pianificare con attenzione per assicurarsi di avere abbastanza soldi per vivere comodamente in pensione.

A maggior ragione se si tiene conto che le pensioni future saranno sempre più basse rispetto a quanto accaduto in passato. In altre parole, il tasso di sostituzione, cioè la differenza fra pensione e stipendio o reddito, è in contrazione.

Come farsi bastare i soldi della pensione

La tendenza è quella che fra qualche anno vedrà l’importo della pensione arrivare a circa il 60-65% dell’ultima busta paga, nella migliore delle ipotesi. Contro un valore che fino al secolo scorso era pari al 75-80%. La gestione dei soldi in pensione è quindi importante.

Per gestire bene i soldi in pensione i lavoratori devono, quindi, essere consapevoli di quale sarà il loro tenore di vita una volta terminata la carriera lavorativa. Difficilmente si potrà campare solo di pensione pubblica. A meno che si sia disposti a fare pesanti rinunce. Per chi ha soldi questo non sarà mai un problema, ma per chi non li ha sì. Quindi è necessario essere previdenti, oggi più di ieri e assicurarsi eventualmente un budget per le emergenze.

Cosa fare allora? Il primo passo per una buona gestione dei soldi in pensione è crearsi un budget. Questo aiuterà a tenere traccia delle entrate e delle spese, in modo da poter vedere dove vanno i soldi. Tenere quindi una contabilità familiare e/o separata giusto per capire a cosa si andrà incontro quando si andrà in pensione.

Oltre alla pensione pubblica, bisognerebbe avere altre fonti di reddito, come una pensione privata, un fondo pensione o un investimento immobiliare.

Trasformarsi in ragionieri

A questo punto, si potrà valutare attentamente tutte le fonti di reddito per capire quanto denaro si avrà a disposizione una volta in pensione.

Bisognerà quindi farsi ragionieri prima di andare in pensione. Calcolatrice alla mano, sarà necessario redigere un piccolo bilancio di previsione senza lasciare nulla al caso o agli imprevisti. Bisognerà pensare alle spese ordinarie e straordinarie e stimare quanto potrebbero aumentare o diminuire in pensione. Ma anche considerare fattori come l’aumento del costo della vita, la necessità di cure mediche e la possibilità di viaggiare di più.

L’obiettivo è quello di far crescere il denaro in modo che sia sufficiente per coprire le spese in pensione. Ci sono diversi modi per investire il denaro per integrare la pensione con cedole e dividendi. Impiegando il Tfr o semplicemente investendolo interamente una volta cessato il rapporto di lavoro.

La gestione dei soldi in pensione

Essendo i soldi della pensione meno di quelli dello stipendio, bisogna mettere in conto sostanzialmente che, a parità di spesa e tenore di vita, servirà integrare la rendita pubblica. Come? La sottoscrizione di forme di pensione integrativa durante la carriera lavorativa può aiutare a integrare la pensione pubblica. Ci sono diversi tipi di pensioni integrative disponibili, quindi è importante informarsi a tempo debito per trovare quella più adatta a te.

Diversamente sarà necessario compensare la differenza di reddito fra pensione e stipendio con risparmi, se ne hanno, o vendendo proprietà mobiliari e immobiliari. Oppure continuando a lavorare, se possibile. Anche perché gli imprevisti sono sempre in agguato. Durante la pensione potrebbe accadere un grave problema di salute o la perdita del coniuge. È importante avere un piano di riserva per questi casi.

Sicché, la gestione dei soldi in pensione è un processo complesso, ma è importante iniziare a pianificare il prima possibile.

Riassumendo…

Il reddito da pensione in futuro sarà sempre più basso di quello derivante da stipendio.

Per assicurarsi un sufficiente tenore di vita è necessario pianificare le spese per la vecchiaia.

Il budget minimo dovrà essere integrato da risparmi, rendite integrative o pensioni complementari.

Prendendosi il tempo di valutare le singole esigenze e tutte le opzioni, ci si può assicurare di avere abbastanza soldi per vivere comodamente in pensione.