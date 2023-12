Ogni anno il sistema pensionistico subisce profondi cambiamenti e modifiche all’assetto precostituito. Le manovre finanziarie, costituite in prevalenza da tagli alla previdenza, aprono di continuo nuovi scenari per i lavoratori che sono così sempre più confusi e disorientati. Al punto che ciò che vale per un anno non vale per quello successivo, soprattutto in tema di uscita dal lavoro anticipata. E’ proprio su questo aspettop che il governo interviene ogni volta.

Come sapere quindi con precisione quando si potrà andare in pensione? E soprattutto con quanti soldi?.

Calcolo pensione 2024 col simulatore PensAMI aggiornato

Allo scopo, da più di un anno l’Inps ha creato un simulatore di pensione che permette, anche se con esattezza, di sapere quando e come un lavoratore matura il diritto alla pensione. Si chiama pensAMI (Pensione su Misura) e finora è stato sfruttato liberamente da milioni di utenti, come fa notare l’Inps dalla statistica degli accessi in rete.

Ma come calcolare la pensione Inps in maniera semplice e veloce? Grazie al simulatore pensAMI oggi è possibile sapere con sempre maggiore precisione quando andare in pensione. Così come conoscere l’entità della rendita in base ai contributi versati e all’età del lavoratore. Non solo, l’Inps ha apportato di recente i necessari aggiornamenti in base alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024.

Il simulatore PensAMI mantiene, infatti, le caratteristiche di base ma aggiunge dati anagrafici e dati contributivi, fornendo così informazioni pensionistiche a cui è possibile accedere attraverso la modalità “Gestione Previdenza Sociale”. Oppure cumulando l’intero contributo senza indicare la pensione, così come le informazioni su specifici importi dei benefici.

Il servizio offre all’utente e in forma del tutto gratuita le possibilità di pensionamento a lui più adatto in base ai dati inseriti e alle opzioni in vigore. Rispetto alla versione precedente del simulatore, sono previste nuove funzioni per rendere più semplice la consultazione delle varie opzioni.

Come consultare il simulatore pensioni

Per accedere al simulatore Inps PensAMi è necessario cliccare sul link fornito dall’Inps, riportato qui di seguito:

Simulatore PensAMi

E’ possibile utilizzare il servizio attraverso l’app o il sito dell’Inps seguendo il seguente percorso dal sito internet Inps.it. Cliccando su “Pensione e Previdenza”>“Esplora Previdenza e Previdenza”>“Strumenti – Visualizza tutto”> “Pensa a me – Simulatore Scenario Pensionistico”.

Il simulatore PensAMi permette quindi ai lavoratori interessati di verificare tutti i possibili scenari pensionistici futuri a cui ha diritto in quel preciso momento. Il servizio è aggiornato con le ultime novità normative e tiene conto di tutte le opzioni esistenti di uscita anticipata quali:

Opzione Donna

Quota 103

Ape Sociale

Lavoratori Precoci

Con la versione aggiornata di PensAMI – spiega l’Inps – è stata progettata nuovamente la struttura del simulatore in un unico percorso che prevede l’inserimento in un solo momento dei dati anagrafici e contributivi. Quindi il simulatore è oggi ancora più semplice da utilizzare.

Una volta inseriti i dati da parte del contribuente, è possibile selezionare eventuali istituti aggiuntivi che potrebbero anticipare l’accesso alla pensione (riscatto titoli di studio universitari, periodi di lavoro all’estero, maternità fuori dal rapporto di lavoro, ecc.).

Tra i nuovi istituti implementati all’interno del simulatore, c’è la valorizzazione della contribuzione versata nei Paesi UE ed extra-UE, in considerazione del crescente numero di utenti che hanno svolto attività lavorativa all’estero.

