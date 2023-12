È la tassazione sostitutiva sulle mance una delle principali novità della Certificazione Unica 2024 (CU/2024 anno d’imposta 2023). L’Agenzia Entrate pubblica in bozza il modello che i sostituti d’imposta (datori di lavoro) dovranno inviare all’Agenzia Entrate e consegnare al lavoratore/collaboratore a cui si certifica la remunerazione erogata e le ritenute operate per l’anno di riferimento, ossia il 2023.

Come sempre, il flusso da inviare all’Agenzia si compone di:

Frontespizio

Quadro CT, nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730- 4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;

Certificazione Unica 2024, nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Cosa c’è di nuovo

Diverse le novità che interessano la Certificazione Unica 2024 rispetto al modello CU/2023 (anno d’imposta 2022).

la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico (privato)

la riorganizzazione fiscale del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico (ad esempio, l’innalzamento della soglia esenzione redditi sport dilettantismo)

l’innalzamento a 3.000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico

il bonus lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale

la rideterminazione della riduzione IRPEF spettante al comparto sicurezza e difesa.

Tra quelle più importanti, si mettono in evidenza:

Novità che avranno i loro riflessi anche nel Modello 730/2024 (anno d’imposta 2023) pubblicato in bozza anch’esso.

Certificazione Unica 2024, restano tempi diversi per invio e consegna

Come per gli anni trascorsi, anche per la Certificazione Unica 2024 sono previsti tempi di invio e consegna sfalsati tra di loro. In dettaglio, se la certificazione riguarda redditi necessari a predisporre la Dichiarazione redditi 2024 precompilata:

invio all’Agenzia Entrate entro il 16 marzo 2024

consegna al lavoratore entro il 16 marzo 2024.

Laddove, invece, la Certificazione Unica 2024 abbia ad oggetto solo redditi esenti e/o solo redditi NON necessari alla predisposizione della Dichiarazione precompilata 2024:

invio all’Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del Modello 770/2024 (anno d’imposta 2023), ossia entro il 31 ottobre 2024 (al netto di proroghe)

(al netto di proroghe) consegna al lavoratore, entro il 16 marzo 2024.

Essendo il 16 marzo 2024 di sabato, la scadenza potrà slittare al 18 marzo.

L’invio al fisco sarà esclusivamente in modalità telematica, direttamente da parte datore di lavoro (sostituto d’imposta) oppure tramite intermediari abilitati (commercialista, consulente del lavoro, ecc.).

Riassumendo