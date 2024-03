Da alcuni giorni è disponibile sul sito internet dell’Inps la Certificazione Unica (CU) 2024. Si tratta della documentazione ufficiale relativa ai redditi personali percepiti nel corso del 2023 ed erogati dall’Istituto previdenziale. E’ indispensabile per la presentazione della dichiarazione dei redditi quest’anno. E’ accessibile a tutti i cittadini attraverso le diverse modalità digitali e tradizionali.

Pensionati e assicurati possono, quindi, iniziare sin da subito a visualizzare la certificazione unica 2024 accedendo al sito Inps con le proprie credenziali digitali (Spid, Cie o Cns).

Certificazione Unica 2024 per pensionati disponibile sul sito Inps

Sarà quindi possibile controllare e stampare il documento fiscale necessario per la presentazione della dichiarazione reddituale degli assicurati Inps. Unica cosa da fare è controllare bene tutte le voci registrate prima di utilizzarla. Le CU pubblicate all’apertura del servizio hanno raggiunto la cifra record di 27.258.499 (lo scorso anno erano 26.164.401).

Ma come si fa a consultare la certificazione unica 2024?. Per visualizzarla da pc, tablet o smartphone è necessario accedere al sito Inps.it con le proprie credenziali digitali e poi seguire un percorso internet di facile intuizione dalla pagina “MyInps”. In alternativa ci si può rivolgere al numero verde 803 164 del Contact Center Inps chiedendo spiegazioni e anche l’inoltro cartaceo a casa, se necessario, anche se è una procedura più lunga.

Si ricorda che la Certificazione Unica rilasciata dall’Inps è il documento ufficiale che certifica i redditi da pensione conseguiti nel corso del 2023. Ma anche quelli derivanti da altre prestazioni erogate dall’Istituto durante lo stesso anno, come la Naspi, al Cig o altre indennità sociali. Serve per la presentazione della dichiarazione dei redditi da inoltrare all’Agenzia delle Entrate tramite modello 730/2024.

Scaricare la CU 2024 dal sito Inps, però, potrebbe anche non essere indispensabile poiché i dati reddituali del pensionato sono già caricati nella dichiarazione dei redditi precompilata di ogni singolo contribuente. La si trova sul cassetto fiscale individuale del pensionato accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate, sempre con credenziali digitali personali.

Pertanto si può anche evitare di stamparla, limitandosi a consultarla per verificare l’esattezza dei dati contenuti. A volte capita, infatti, che ci siano degli errori che si possono eventualmente far correggere dall’Inps inviando opportuna segnalazione. Ma si possono anche modificare direttamente, una volta riportati nella dichiarazione precompilata prima di validare la dichiarazione dei redditi.

Come scaricare la CU 2024

Per scaricare la certificazione unica 2024 – come spiega l’Inps in una nota – i pensionai e gli assicurati Inps possono usufruire di diversi canali. Vediamoli tutti:

Tramite il servizio “cedolino della pensione” o accedendo al “fascicolo previdenziale del cittadino” dal sito internet Inps.

Via Contact Center (803 164 gratuito da rete fissa o 06 164 164 a pagamento da rete mobile), con CU poi spedita direttamente a casa;

Rivolgendosi agli sportelli o postazioni self-service Inps;

Tramite patronati e intermediari;

Via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected], allegando copia del documento di identità;

Con l’ausilio dei Comuni e altre pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto un protocollo con l’Inps per l’attivazione di un punto cliente di servizio.

