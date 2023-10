In un nostro precedente intervento ci siamo soffermati su chi paga IU, TARI e altre imposte sulla casa in affitto. Quindi, se il locatore (proprietario) oppure l’inquilino (conduttore).

Ci sono, tuttavia, da considerare anche altre spese ed in particolar modo nel caso in cui la casa in affitto si trova in un condominio. In tal caso, le spese condominiali (pulizia, manutenzione ascensore, energia elettrica delle scale, ecc.) chi le deve pagare?

IMU, TARI e altre imposte

In merito a chi paga IMU, TARI e altre tasse sulla casa in affitto, volendo riprendere in sintesi il nostro articolo dedicato a questo aspetto, le cose prevedono che:

l’ imposta di registro (se dovuta per la registrazione del contratto di locazione) è al 50% tra locatore e inquilino, salvo diverso accordo da specificare nel contratto

(se dovuta per la registrazione del contratto di locazione) è al 50% tra locatore e inquilino, salvo diverso accordo da specificare nel contratto l’ imposta di bollo dovrebbe essere a carico dell’inquilino, salvo diverso accordo da specificare nel contratto

dovrebbe essere a carico dell’inquilino, salvo diverso accordo da specificare nel contratto l’ IMU è dovuta dal locatore

è dovuta dal locatore la TARI (tassa sui rifiuti) la deve pagare l’inquilino se la casa in affitto è detenuta per più di 6 mesi nell’anno. Mentre la deve pagare il locatore se la detenzione della casa in capo all’inquilino è per meno di 6 mesi nell’anno.

Spese condominiale della casa in affitto, chi paga?

Se la casa in affitto si trova in condominio, sono a carico dell’inquilino alcune spese condominiali.

servizio di pulizia

funzionamento e ordinaria manutenzione dell’ascensore.

In particolare ci riferiamo a spese relative a:

Sono a carico dell’inquilino anche le altre spese che si riferiscono a parti comuni del condominio quali:

fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine

le altre spese relative alle parti comuni.

Se, quindi, ad esempio il locatore anticipa le spese di pulizia questi poi può rivalersi sull’inquilino.

Ad ogni modo è sempre consigliabile precisare nel contratto di locazione l’esatta ripartizione delle spese. Nel contratto, dunque, specificare se il canone di locazione include anche le spese condominiali oppure se queste sono a parte. Specificare anche in che misura le deve pagare l’inquilino.

Quest’ultimo ha sempre il diritto di chiedere al proprietario i giustificativi (ricevute di pagamento, scontrini, fatture, ecc.).

Riassumendo…