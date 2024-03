Ultimi giorni a disposizione per utilizzare il saldo sulla carta dedicata a te. La scadenza è fissata a domani, 15 marzo 2024. Salvo colpi di coda, chi non utilizzerà il saldo entro domani, vedrà azzerarsi l’importo disponibile della prima ricarica ricevuta.

La carta dedicata a te (nota anche come carta acquisti o social card) è un’iniziativa sociale che mira a fornire un sostegno economico alle famiglie meno abbienti. Introdotta nel 2023, si sostanzia in un importo una tantum pari a 382,50 euro destinato ella famiglie con ISEE non superiore a 15.000 euro ed in cui non sia presente nessun soggetto già destinatario di altre forme di aiuto (come il reddito di cittadinanza, la NAPI, la DIS-COLL, ecc.).

Fu distribuita, ai destinatari, in maniera automatica dal mese di luglio 2023. Funziona come una normale carta elettronica ed è stata distribuita tramite Poste. Al momento del ritiro aveva come saldo iniziale il citato importo di 382,50 euro a cui poi successivamente si è aggiunta un’altra ricarica di circa 77 euro.

Utilizzo limitato ad alcuni beni

L’uso della carta dedicata a te è limitato. Può essere utilizzata solo per acquistare beni di prima necessità ricadenti nell’elenco di cui all’allegato 1 del DM 18 aprile 2023, ossia:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

pescato fresco

latte e suoi derivati

uova

oli d’oliva e di semi

prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

paste alimentari

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

farine di cereali

ortaggi freschi, lavorati

pomodori pelati e conserve di pomodori

legumi

semi e frutti oleosi

frutta di qualunque tipologia

alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

lieviti naturali

miele naturale

zuccheri

cacao in polvere

cioccolato

acque minerali

aceto di vino

caffè, tè, camomilla.

La successiva ricarica di 77 euro sulla social card è per carburante o abbonamento per il trasporto pubblico.

Carta dedicata a te, attivazione e uso entro date fisse

L’utilizzo è presso qualsiasi esercizio commerciale del circuito Mastercard. Allo stesso tempo il legislatore ha indicato delle date precise entro cui attivare la carta ed entro cui utilizzare il saldo disponibile.

Inizialmente fu previsto che l’attivazione della carta dedicata a te (ossia il promo acquisto) doveva essere fatto entro il 15 settembre 2023. Se non rispettata la data la carta sarebbe stata disattivata. Successivamente detta data fu prorogata al 31 gennaio 2024.

Stabilita anche la data entro cui il saldo disponibile deve essere utilizzato. Come anticipato in premessa il giorno ultimo per consumare il saldo è il 15 marzo 2024. A dirlo è il nuovo DM attuativo della social card 29 novembre 2023. Se dopo tale data sulla carta ci sono ancora soldi disponibili questi saranno azzerati. Ricordiamo, tuttavia, che la legge di bilancio 2024 ha rifinanziato l’iniziativa. Dunque, nel corso di quest’anno dovrebbe arrivare una nuova ricarica.

Il titolare della carta può verificare il saldo ancora disponibile e lo può fare presso qualsiasi sportello ATM digitando il codice PIN a disposizione.

