Dopo l’accordo tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le associazioni di settore, a breve i possessori della carta “dedicata a te” potranno utilizzare la card per l’acquisto di carburante.

Infatti, con il DL 131/2023, l’importo accreditato nella card dedicata a te è stato aumentato in automatico, di 77.20 euro. Importo che si aggiunge ai 382,50 euro già caricati lo scorso anno.

La carta dedicata a te potrà essere utilizzata non solo per beni alimentari di prima necessità ma anche per l’acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

La carta dedicata a te anche per l’acquisto di carburante

Come si legge sul portale del Ministero competente lo “Sconto carburanti” è un’iniziativa rivolta ai possessori della carta “Dedicata a te” finalizzata alla applicazione di una scontistica, volontaria, da parte degli aderenti, sull’acquisto di carburanti effettuati con la Carta stessa (Decreto 29 novembre 2023 pubblicato in GU Serie Generale n° 302 del 29 dicembre 2023) .

Le imprese aderenti all’iniziativa offriranno: uno sconto immediato sull’importo del rifornimento oppure un buono da utilizzare per un successivo acquisto di carburante.

Dunque, i contribuenti potranno contare su uno sconto o voucher per l’acquisto di carburante con la card dedicata a te.

L’adesione delle imprese all’iniziativa avviene su base volontaria.

Ciò significa che non tutte le imprese titolari di autorizzazioni e/o concessioni per l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione garantiranno lo sconto. Tuttavia sembrerebbe che l’adesione delle pompe di benzina è stata piuttosto ampia.

Ciò permetterà di utilizzare la card in quasi tutti i distributori di carburante.

Card dedicata a te. Pubblicate le FAQ per l’acquisto di carburante

In base a quanto detto fin qui, la card può essere utilizzata non solo per beni alimentari di prima necessità (vedi prima ricarica di 382,50 euro) ma anche per l’acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

Proprio sull’utilizzo della card per l’acquisto di carburante, il Ministero competente ha pubblicato delle FAQ.

Come funziona l’iniziativa di sconto per gli acquisti di carburante?

I piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa si attuano attraverso un’apposita scontistica a favore dei possessori della Carta “Dedicata a te”- social card.

L’iniziativa si rivolge a tutti o riguarda solo alcune categorie di consumatori?

L’iniziativa si rivolge ai possessori della Carta “Dedicata a te” – social card per gli acquisti di carburanti effettuati con la carta stessa.

Inoltre, il Ministero ha chiarito che la lista dei distributori di carburante aderenti all’iniziativa può essere consultata nella pagina dedicata del Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

Infine, sulla decorrenza per l’utilizzo della card per l’acquisto di carburante: l’iniziativa sarà attiva fino al 15 marzo 2024, con decorrenza variabile in ragione dell’adesione, volontaria, delle singole imprese. Le imprese aderenti renderanno conoscibile all’utente la scontistica praticata e le modalità di fruizione dello sconto.

Riassumendo…