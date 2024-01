Al via la carta dedicata a te anche per l’acquisto della benzina. Infatti, è stata sottoscritta in data 24 gennaio, alla presenza del sottosegretario Massimo Bitonci, la Convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le principali Associazioni rappresentative dei titolari di autorizzazioni e/o concessioni per l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione.

La notizia è stata data dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con apposito comunicato stampa.

In conseguenza del nuovo accordo, i possessori della carta dedicata a te potranno finalmente utilizzare la card anche per fare benzina ai propri veicoli.

La carta dedicata a te

La card dedica a te è stata introdotta dal Governo per dare una mano alle famiglie più povere per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità (comma 450 della Legge di Bilancio 2023, L. n.197/2022). L’importo erogato dallo Stato è pari a 382,50 euro.

Tale somma è caricata su una card elettronica prepagata, “carta dedicata a te”, distribuita da Poste Italiane.

Il possessore della carta “dedicata a te” può:

acquistare soli beni alimentari di prima necessità nei negozi abilitati al circuito Mastercard;

nei negozi abilitati al circuito Mastercard; ottenere un ulteriore sconto del 15% presso gli esercizi aderenti (esercizi convenzionati).

La card è stata riconosciuta in favore dei cittadini appartenenti ai nuclei familiari (composti da almeno tre persone), residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del decreto 18 aprile 2023:

iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);

(Anagrafe comunale); titolarità di un ISEE ordinario, in corso di validità non superiore ai 15.000 euro.

Il nucleo familiare rilevato ai fini dell’assegnazione della card è quello attestato nella Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), riportata nella relativa attestazione ISEE ordinario, presente nelle banche dati dell’INPS alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 18 aprile 2023 (12 maggio 2023).

Come ribadito nella nostra guida ufficiale sulla carta dedicata a te, la card è stata assegnata in via prioritaria ai nuclei familiari con componenti nati tra il 2023 e il 2009.

Carta dedicata a te. Anche per l’acquisto di carburante

In ordine di precedenza per i nuclei con componenti più piccoli.

Grazie all’intervento del DL 131/2023, l’importo accreditato nella card dedicata a te è stato incrementato, in automatico, di 77.20 euro. Dunque, ai 382,50 euro iniziali si aggiungono ulteriori 77,20 euro.

Tali integrazione è stata resa effettiva dopo la pubblicazione del decreto interministeriale del 29 novembre 2023.

Con l’attivazione delle nuove risorse, nel complesso, la card può essere utilizzata non solo per beni alimentari di prima necessità ma anche per l’acquisto di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

Carta dedicata a te. Sconto o voucher per l’acquisto di carburante (al via il bonus benzina)

Con un comunicato stampa “carta dedicata a te” pubblicato sul portale dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, lo stesso Ministero ha dato la notizia della definizione dell’accordo tra tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e le principali Associazioni rappresentative dei titolari di autorizzazioni e/o concessioni per l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione.

Come si legge nel comunicato stampa,

La Convenzione disciplina le condizioni e le modalità operative attraverso cui le imprese autorizzate alla vendita di carburanti aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa attraverso l’applicazione di apposita scontistica a favore dei possessori della Carta “Dedicata a te” – social card mediante uno sconto immediato sull’importo di rifornimento di carburanti oppure con l’emissione di un buono utilizzabile per un successivo acquisto di carburante.

In particolare, in favore di possessori della carta dedicata a te, i distributori di benzina potranno offrire:

uno sconto immediato sull’importo del rifornimento;

sull’importo del rifornimento; oppure un buono da utilizzare per un successivo acquisto di carburante.

In sostanza, da qui a poche settimane i possessori della “carta dedicata a te” potranno utilizzare la card anche per fare benzina ai propri veicoli.

