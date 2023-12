Dopo la notizia della proroga data per attivare la carta dedicata a te, e utile riepilogare un po’ di regole in merito a questa specifica misura di aiuto voluta con la legge di bilancio 2023. Soprattutto in merito a dove e come attivarla, per non perdere nuovamente la possibilità di utilizzarla.

La carta dedicata a te (detta anche social card) è stata destinata ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.000 euro e all’interno del quale non esistono percettori di altre misure di sostegno (reddito di cittadinanza, NASPI, ecc.).

Presto una nuova ricarica

È stata distribuita in maniera automatica, nel senso che non è stato necessario presentare domanda. Infatti, è stata l’INPS ad individuare i beneficiari e a comunarli ai comuni di residenza. Questi ultimi a loro volta hanno informato i destinatari della disponibilità per loro della social card invitandoli a ritirarla presso le Poste. Funziona come una normale Postepay

Al ritiro, il saldo disponibile era di 382,50 euro. A breve arriverà una nuova ricarica di 77,20 euro da poter destinare all’acquisto anche di carburante o di abbonamento per il trasporto pubblico. Andando nel dettaglio dei beni alimentari acquistabili si tratta di quelli cui all’allegato 1 del decreto interministeriale 18 aprile 2023, ossia:

carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole

pescato fresco

latte e suoi derivati

uova

oli d’oliva e di semi

prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria

paste alimentari

riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale

farine di cereali

ortaggi freschi, lavorati

pomodori pelati e conserve di pomodori

legumi

semi e frutti oleosi

frutta di qualunque tipologia

alimenti per bambini e per la prima infanzia (incluso latte di formula)

lieviti naturali

miele naturale

zuccheri

cacao in polvere

cioccolato

acque minerali

aceto di vino

caffè, tè, camomilla.

All’elenco come detto, ora si vanno ad aggiungere anche carburante e abbonamenti per il trasporto pubblico (decreto Energia).

Carta dedicata a te, nuova data per l’attivazione: dove e come fare

Inoltre, la legge di bilancio 2024 ha stanziato nuove risorse anche per il prossimo anno.

Inizialmente fu previsto che, dopo aver ritirato la carta, era necessario attivarla entro il 15 settembre 2023. Il mancato rispetto di tale data avrebbe comportato l’impossibilità di utilizzarla. Qualche giorno fa, con un annuncio arrivato direttamente dal Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, è fatto sapere che la data per il ritiro e attivazione carta dedicata a te è prorogata al 31 gennaio 2024.

Attivare la carta significa fare almeno un acquisto (anche online) entro il 31 gennaio del nuovo anno. Una volta attivata, sarà possibile utilizzarla per gli acquisti successivi fino ad esaurimento del saldo.

Gli acquisti e, quindi, l’attivazione possono avvenire presso qualsiasi esercizio commerciale del circuito Mastercard. Altre cose da tener presenti sono che:

ad ogni carta è associato un codice personale segreto, il PIN (che si digita al momento dell’acquisto)

(che si digita al momento dell’acquisto) l’utilizzo è gratuito (nel senso che non si paga alcuna commissione)

non è possibile prelevare contanti o ricaricare la carta

è consentito l’utilizzo negli sportelli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti

in caso di smarrimento o furto della carta acquisti, si può richiedere il blocco telefonando al numero verde gratuito 800.210.170 (se sei in Italia) o al numero +39.06.4526.3322 (se sei all’estero)

in caso di carta smagnetizzata o malfunzionante bisogna recarsi in qualsiasi Ufficio Postale e chiedere la sostituzione.

ci sono alcuni esercizi commerciali, che grazie a convenzione stipulata, applicano uno sconto del 15% a chi compra con l’utilizzo della carta dedicata te.

Riassumendo…