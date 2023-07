Carta acquisti, posso partecipare alla lotteria scontrini?

La carta acquisti che sta arrivando alle famiglie italiane è a tutti gli effetti uno strumento di pagamento elettronico. Anche se l’utilizzo è limitato, visto che può essere utilizzato solo per acquistare beni alimentari di prima necessità, esclusi gli alcolici. Anche l’importo ricaricato sopra è limitato. E’ di 382,50 euro (una tantum).

Un nostro lettore ci chiede se, pagando la spesa con la carta acquisti, può fornire al negoziante il codice lotteria e partecipare, quindi, alla lotteria scontrini.

La carta acquisti

La carta acquisti è una forma di aiuto destinata ai nuclei familiari con almeno 3 componenti e con ISEE non superiore a 15.000 euro. Inoltre, tutti i componenti del nucleo devono essere iscritti all’anagrafe comunale e nessuno deve percepire altre misure di sostegno come reddito di cittadinanza, reddito di inclusione, ecc.

Per avere la carta non è necessario fare richiesta. L’INPS ha formato la lista dei destinatari e l’ha resa disponibile ai comuni, i quali, dal 18 luglio 2023, stanno inviando le comunicazioni ai beneficiari per informarli che possono ritirare la carta alle poste.

Al momento del ritiro la carta è già ricaricata di 382,50 euro. Funzionerà come una normale carta elettronica. Si potrà utilizzare, presso i negozi del circuito MasterCard, solo per acquistare il beni alimentari indicati nell’allegato 1 del decreto interministeriale 18 aprile 2023.

Non potrà essere ricaricata. Il saldo della carta acquisti lo si può verificare presso gli sportelli ATM.

Lotteria scontrini

La lotteria scontrini è il gioco a premi legato agli acquisti di ben e servizi certificati da scontrino elettronico.

Nella formula attuale sono previsti sorteggi mensili (ogni secondo giovedì del mese, partecipano gli scontrini del mese prima), settimanali (ogni giovedì, partecipano gli scontrini che vanno dal lunedì a domenica della settimana prima) e annuali (la data è stabilita di anno in anno, vi partecipano gli scontrini dell’anno prima).

E’ iniziata l’11 marzo 2021 e prosegue ancora tutt’oggi.

Vincono sia l’acquirente che il venditore. Per partecipare serve il codice lotteria che si deve mostrare al venditore al momento dell’acquisto.

Lotteria scontrini e carta acquisti: sono compatibili?

A breve, alla tipologia di lotteria con estrazioni differite, si affiancherà anche una lotteria scontrini istantanea.

Ad ogni modo, per partecipare alla lotteria scontrini è necessario anche che il pagamento dell’acquisto sia fatto con strumenti di pagamento elettronico (carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata etc.).

La carta acquisti è, come detto, a tutti gli effetti uno strumento di pagamento elettronico. Quindi, chi paga con tale strumento e mostra il codice lotteria al negoziante può partecipare per tali acquisti anche al gioco.

