Bonus edilizi, prassi aggiornata (Circolare Agenzia Entrate)

Si completa il puzzle di aggiornamento prassi per la Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022). Dopo le due circolari sugli oneri detraibili e deducibili, l’Agenzia delle Entrate emana anche quella dedicata ai bonus edilizi.

In premessa ricordiamo qualche data. Il Modello 730/2023 (anno d’imposta 2022) è in scadenza il 2 ottobre 2023. In realtà la scadenza sarebbe il 30 settembre (sabato) che slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Per coloro che, invece, presentano la dichiarazione con il Modello Redditi Persone Fisiche 2023 (anno d’imposta 2022) la scadenza è stabilita (al netto di proroghe) al 30 novembre 2023.

Le prime due circolari su oneri detraibili e deducibili

Un po’ di giorni fa l’Amministrazione finanziaria emanava la Circolare n. 14/E del 2023 e la Circolare n. 15/E del 2023.

I due documenti sono dedicati rispettivamente:

al rilascio del visto di conformità da parte del CAF e professionisti, trattando in dettaglio gli oneri detraibili in dichiarazione dei redditi (spese sanitarie, spese istruzione, spese funebri, spese veterinarie, interessi mutuo abitazione principale, spese per attività sportive figli, spese funebri, ecc. )

Le linee guida sui bonus edilizi

Alle due menzionate circolari si aggiunge la Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023. Nel documento sono contenuti aggiornamenti e chiarimenti sulle detrazioni fiscali legate a spese sostenute a fronte di lavori edili fatti sulla casa. Ci riferiamo, quindi, a:

recupero patrimonio edilizio (c.d. bonus ristrutturazione)

bonus facciate (esistente fino alla spese sostenute entro il 31 dicembre 2022)

ecobonus ordinario

sismabonus ordinario

superbonus

bonus mobili e grandi elettrodomestici

bonus verde

bonus barriere architettoniche 75%

acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Il documento, insieme ai due precedenti, rappresenta uno strumento utile per operatori del settore (CAF e professionisti) e per i contribuenti, permettendo loro di orientarsi nella dichiarazione dei redditi.

Riassumendo…