Bollo auto non pagato, calcolo, rottamazione, eredi e annullamento cartella

Il bollo auto è la tanta odiata tassa automobilistica ed è gestita dalle Regioni e dalle Province Autonome di Bolzano e Trento. Fanno eccezione le Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e, fino all’anno 2015, Sicilia per le quali la tassa è gestita dall’Agenzia delle Entrate.

Calcolo del bollo auto in base alla targa

Per calcolare il bollo auto, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un’apposita funzione sul suo portale.

Infatti, è possibile effettuare il calcolo inserendo la targa del veicolo. Il calcolo viene effettuato considerando tutte le informazioni del veicolo presenti a sistema. In particolare si terrà conto del tariffario della Regione di residenza del proprietario del veicolo. È possibile accedere al servizio dell’Agenzia delle Entrate qui: Calcolo del bollo in base alla targa

Sono tenuti al pagamento del bollo auto coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari del veicolo al pubblico registro automobilistico (PRA).

Con questa modalità è possibile vedere anche se il bollo auto non è stato pagato, il servizio inserisce tutti i dati la scadenza e il mancato pagamento.

Bollo auto per i veicoli in leasing

Sono tenuti al pagamento del bollo auto nel caso di veicolo con contratto di leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio, gli automobilisti che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano al PRA essere rispettivamente utilizzatori, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio del veicolo.

Bollo auto non pagato, come mettersi in regola

Eseguendo il calcolo online sul portale dell’Agenzia delle Entrate, viene anche effettuato il calcolo di eventuali sanzioni e interessi al momento della richiesta:

se la richiesta è effettuata nel periodo previsto per il pagamento, non sono indicati importi per sanzioni e interessi;

se la richiesta è effettuata in una data successiva al periodo previsto per il pagamento, vengono visualizzati anche i relativi importi di sanzioni e interessi.

Se la richiesta viene eseguita prima del periodo di pagamento, bisogna fare attenzione, in quanto il programma, fa riferimento alla precedente scadenza, e indicherà le maggiorazioni dovute.

Bollo auto e cartelle esattoriali, possibile la rottamazione ter

E’ possibile aderire alla Rottamazione Ter (D.L. 119/2018) se il bollo non pagato è stato affidato all’agente di riscossione nel seguente periodo: 01 gennaio 2000 a 31 dicembre 2017, anche se non è stata ancora notificata la relativa cartella di pagamento.

La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2019, per chi aderisce pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Tutte le informazioni per aderire qui: Rottamazione ter 2019, come presentare la domanda (modulo e istruzioni)

Bollo auto non pagato: gli eredi

Un nostro lettore ci ha posto il seguente quesito: Buongiorno, mia suocera nulla tenente conosce una persona che lavora in Equitalia e gli ha chiesto di guardare se aveva qualcosa da pagare. È uscita una cifra superiore a 1.000 euro di bolli non pagati da mio suocero anch’egli nulla tenente e venuto a mancare a Giugno del 2014. La richiesta è rivolta agli eredi, e preciso che gli eredi appunto, tra cui mia moglie, non hanno ereditato niente perché come dicevo non aveva niente, preciso inoltre che non è mai stata fatta alcuna richiesta di Rinuncio a crediti e debiti. Che fare? In attesa della sua risposta, la ringrazio e la saluto cordialmente.

Bollo auto non pagato annullamento della cartella da parte degli eredi

La notifica di una cartella per bollo non pagato, se viene a mancare il debitore, l’erede deve chiederne l’annullamento e l’archiviazione. Bisogna inviare all’ente della riscossione una sospensione con istanza di sgravio, allegando il certificato di morte.

Se l’ente di riscossione non dà riscontro alle istanze, ci si troverà costretti a difendersi giudizialmente dalla richiesta di pagamento.

Il bollo auto pagato dagli eredi, non è soggetto alle sanzioni amministrative per il ritardato pagamento, queste godono di un trattamento speciale che allinea la durata della loro esigibilità con quella della permanenza in vita del soggetto al quale sono direttamente comminate.

(articolo 7 della legge numero 689/1981).

