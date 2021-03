Assunzioni Valtur per l’estate 2021: 700 posti di lavoro in arrivo

Nuove offerte lavoro con Valtur che in vista della stagione estiva seleziona 700 profili per lavori stagionali. Di seguito le offerte di lavoro attive e come candidarsi.

700 posti di lavoro con Valtur, requisiti e selezioni

Il tour operator Valtur cerca personale stagionale da assumere presso le proprie strutture. In particolare si cercano 700 persone e per l’occasione ha organizzato il Valtur Career Week, un evento digitale che si svolgerà dal 29 marzo al 3 aprile e che darà modo ai candidati di lavorare nei villaggi e presso le strutture del gruppo anche all’estero e non solo in Italia. Attualmente sono aperte le seguenti posizioni:

-Operation manager in Puglia e Calabria

– Revenue Manager a Ostuni

– Impiegato amministrativo senior a Ostuni

-Economi di struttura in Puglia e Calabria

-Resident Manager in Italia, Grecia, Tunisia, Turchia, Maldive, Zanzibar, Egitto

-Costumisti e Costumiste in Italia, Tunisia, Egitto, Grecia, Turchia

-Animatori/Animatrici Mini Club in Italia, Tunisia, Egitto, Grecia, Turchia, Maldive, Zanzibar;

-Responsabili Mini Club in Italia, Tunisia, Egitto, Grecia, Turchia, Maldive, Zanzibar

-Ballerini e Ballerine in Italia, Tunisia, Egitto, Grecia, Turchia.

Si cercano anche scenografi, responsabili mini club, piano bar, responsabili artistici e nursery, capo partita, tecnici luci e suono, cuochi, istruttore di fitness, addetti front office, portieri e assistenti, sempre per i vari villaggi e strutture presenti in Italia, Grecia, Tunisia, Maldive, Egitto e via dicendo.

Per la maggior parte delle figure indicate si richiede la conoscenza della lingua inglese, capacità di lavorare in team, adattamento, esperienza pregressa nel caso di alcune posizioni. Si prevedono vitto e alloggio a carico dell’azienda, così come i voli per raggiungere la destinazione di lavoro.

Come inviare la candidatura

Come annunciato, i candidati interessati potranno partecipare alla Valtur Career Week, mandando la propria candidatura entro oggi alla pagina dedicata Valtur Career Week .

L’evento si svolgerà online dal 29 marzo al 3 aprile e sarà possibile svolgere dei colloqui online e altre tipi di prove se richiesto. In seguito saranno contattati i profili che risulteranno maggiormente idonei.

