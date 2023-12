Dal 1 gennaio 2024 aumentano anche gli importi delle prestazioni sociali a sostegno del reddito, oltre alle pensioni. Quali appunto l’assegno sociale. Una delle misure più richieste ed erogate dall’Inps a favore di persone anziane prive di pensione e mezzi di sostentamento per vivere. L’aumento è conseguenza dell’incremento dell’inflazione del 2023 e viene corrisposto su base mensile.

L’importo dell’assegno sociale per il 2024, pagato per 13 mensilità, è stato fissato in 524,40 euro. Con un aumento del 5,4% rispetto all’importo del 2023, che era pari a 503,27 euro.

Sale a 524 euro l’importo dell’assegno sociale nel 2024

L’incremento è stato deciso dal governo con il decreto del 28 novembre 2023, che ha stabilito anche l’adeguamento delle pensioni per il 2024 in base ai dati sulla variazione dei prezzi al cunsumo rilvati dall’Istat.

L’assegno sociale, detto imporpriamente pensione senza contributi o pensione sociale, è una prestazione economica erogata dall’Inps per 13 mensilità a favore dei cittadini italiani e stranieri residenti in Italia da almeno 10 anni, che abbiano compiuto 67 anni di età e che non abbiano maturato i requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia. L’importo dell’assegno sociale è determinato in base all’indice di perequazione delle pensioni, che viene calcolato in base all’andamento dell’inflazione.

Nel 2024, l’indice di perequazione delle pensioni è stato fissato al 5,4%, in via provvisoria. Questa percentuale è stata applicata anche all’assegno sociale. L’incremento della prestazione a sostegno del reddito è, quindi, un provvedimento importante, che contribuisce a garantire un sostegno economico alle persone che si trovano in difficoltà.

Requisiti per ottenere l’assegno sociale

Ricordiamo in sintesi quali sono i requisiti per ottenere l’assegno sociale nel 2024. La prestazione, come noto, è erogata dall’Inps e non è definitiva, ma condizionata al mantenimento di determinate condizioni anagrafiche ed economiche.

Età : aver compiuto 67 anni di età.

: aver compiuto 67 anni di età. Residenza in Italia : essere residenti in Italia da almeno 10 anni continuativi.

: essere residenti in Italia da almeno 10 anni continuativi. Reddito: il reddito personale o familiare non deve superare determinati limiti.

Più nello specifico, i limiti reddituali per il 2024 sono da distinguersi a seconda che il beneficiario sia coniugato o no.

Per quanto riguarda la persona sposata il reddito non deve superare i 6.542,51 euro. Mentre per quanto concerne la persona coniugata il reddito deve essere inferiore a 13.085,02 euro all’anno.

Il reddito familiare è composto dai redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, compresi i redditi da lavoro, da pensione, da terreni, da fabbricati, ecc.

Assegno sociale in misura intera o ridotta, perdita del diritto

L’assegno sociale può essere percepito in misura intera o ridotta. Hanno diritto alla prestazione in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno.

Hanno invece diritto all’assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.

Coloro che percepiscono mensilmente l’assegno sociale devono, infine, sapere che se si recano all’estero per un periodo superiore a 29 giorni perdono il diritto al beneficio. Questo perché l’erogazione della prestazione assistenziale è legata al mantenimento dei requisiti anagrafici sul terriorio italiano.

Riassumendo…