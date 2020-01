Investire sulle case: consigli per chi ha un budget da 250 mila a 1 milione di euro

Acquistare casa per se stessi e investire su un immobile per trarne profitto sono due situazioni molto diverse tra loro. Nel primo caso, la persona sceglie di spendere quanto ritiene più opportuno per le proprie esigenze. In un investimento, invece, occorre tenere in considerazione molteplici fattori: dalla città al quartiere, senza dimenticare le dimensioni della casa.

Il lusso non paga

Lo ha affermato Carlo Giordano, amministratore delegato del noto portale Immobiliare.it , in occasione di un’intervista rilasciata al Sole 24 Ore, inserita all’interno di un recente approfondimento sugli investimenti immobiliari in Italia più redditizi.

Chi nel 2020 intende investire nell’acquisto di una casa dovrebbe rivolgere le proprie attenzione verso piccole abitazioni, con una metratura di poco superiore ai 50 metri quadri. Ad esempio, investendo 250 mila euro su un appartamento nel quartiere Isola a Milano si ottiene una redditività tra il 7 e 8 per cento. Se, invece, si ha a disposizione un budget dal valore doppio – 500 mila euro – il consiglio è di suddividere l’investimento in due parti, così da mantenere lo stesso livello di redditività (o aumentarlo) e allontanare il rischio collegato alla morosità dell’inquilino.

Puntare sulle zone che saranno riqualificate

Un investimento immobiliare intelligente nel 2020 prevede di puntare sull’acquisto di un’abitazione all’interno di una zona che sarà oggetto di interventi di riqualificazione da parte del Comune. Restando a Milano, due quartieri da prendere in considerazione a questo proposito sono l’ex scalo di Porta Romana e lo scalo Farini.

Sì alle zone universitarie

Oltre ai quartieri destinati a essere riqualificati nel corso del prossimo futuro, un altro investimento da prendere in seria considerazione ha come riferimento le zone universitarie. A Roma – zona Tiburtina – e Milano – zona Bovisia – si arriva ad ottenere un rendimento annuo lordo rispettivamente tra il 5 e 6 per cento.

Perché comprare casa oggi conviene (come investimento)

