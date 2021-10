Elon Musk diventerà il primo Trilionario al mondo e il merito sarà di Dogecoin

Elon Musk, fondatore e Ceo di Tesla, è sulla buona strada per diventare il primo trilionario al mondo. Lo ha affermato un analista di Morgan Stanley sulla base dell’incessante accumulo di ricchezza da parte dello stesso Musk.

Come farà a diventare così ricco? A questo interrogativo ha risposto lui stesso con un tweet, affermando, in modo un po’ scherzoso, che “diventerà il primo trilionario di Dogecoin al mondo”.

Ad oggi, Musk è già l’uomo più ricco del mondo, davanti al fondatore di Amazon, Jeff Bezos, con un patrimonio netto stimato di 252 miliardi di dollari.

Elon Musk e Dogecoin

Il patrimonio netto di Musk è salito alle stelle a grazie a Tesla, il cui prezzo delle azioni ha continuato ad aumentare nel corso degli ultimi mesi. Venerdì, le azioni della società sono salite a un nuovo massimo superiore a 900 dollari ad azione.

Il tweet di Musk su Dogecoin, come ci si poteva facilmente aspettare, ha provocato un aumento del prezzo della moneta (quasi il 6% in appena un’ora).

A luglio, Musk ha rivelato di possedere Bitcoin, Ethereum e Dogecoin. Tuttavia, ha sempre pubblicato meme su Dogecoin.

A maggio, invece, ha annunciato che nel 2022 SpaceX lancerà una missione lunare finanziata da Dogecoin.

Come si diventa trilionari?

A parte la questione cripto, per molti osservatori, Elon Musk è davvero sulla buona strada per diventare il primo trilionario al mondo e non sarà soltanto grazie a Tesla.

Un analista di Morgan Stanley ha affermano che Elon Musk potrebbe guadagnare molti più soldi con SpaceX, e dalla attività di esplorazione spaziale, di quanti ne abbia guadagnati da Tesla.

Altri analisti hanno affermato che SpaceX potrebbe diventare l’azienda più apprezzata al mondo, in qualsiasi settore.

Resta da vedere se queste previsioni sul CEO di Tesla si avvereranno.

