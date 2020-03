Coronavirus, prezzi benzina e diesel: ecco come cambiano in Italia

Prosegue la discesa dei prezzi di benzina e diesel in Italia, per effetto del coronavirus e della paura di una recessione a livello globale qualora l’epidemia dovesse trasformarsi in pandemia (eventualità sempre più possibile alla luce dell’escalation del numero dei contagi al di fuori della Cina).

Prezzo medio benzina al self service

Da due settimane circa, il prezzo del carburante è sceso di circa il 10 per cento, anche se negli ultimi due giorni il costo di benzina e diesel è rimasto pressoché uguale nella maggior parte delle stazioni di servizio. A seguire la situazione aggiornata, con i dati indicati da Quotidiano Energia.

€ 1,536 (-0,002 rispetto al 4 marzo 2020)

Prezzo medio benzina al servito

€ 1,682 (-0,002 rispetto al 4 marzo 2020)

Prezzo medio diesel al self service

€ 1,442 (-0,002 rispetto al 4 marzo 2020)

Prezzo medio diesel al servito

€ 1,570 (-0,003 rispetto al 4 marzo 2020)

Prezzi benzina al self service nel dettaglio

Agip Eni: € 1,538

Total Erg: € 1,551

Esso: € 1,539

IP: € 1,545

Q8: € 1,532

Tamoil: € 1,535

Prezzi benzina al servito nel dettaglio

Agip Eni: € 1,727

Total Erg: € 1,710

Esso: € 1,692

IP: € 1,760

Q8: € 1,732

Tamoil: € 1,640

Prezzi diesel al self service nel dettaglio

Agip Eni: € 1,429

Total Erg: € 1,438

Esso: € 1,424

IP: € 1,431

Q8: € 1,419

Tamoil: € 1,422

Prezzi diesel al servito nel dettaglio

Agip Eni: € 1,621

Total Erg: € 1,60

Esso: € 1,578

IP: € 1,659

Q8: € 1,618

Tamoil: € 1,533

Tamoil si conferma ancora una volta una delle compagnie più convenienti per fare rifornimento alla propria automobile, superando la concorrenza al servito (sia benzina che diesel) e piazzandosi al secondo posto nella classifica del self service alle spalle di Q8 per pochi centesimi. Bene anche Esso, sempre seconda nella classifica del servito, quarta in quella del self service benzina e terza nel self service diesel.

I prezzi del carburante in discesa, però, non fanno felici gli italiani ormai molto preoccupati per la situazione del covid 19 in Italia. Ogni giorno aumentano i contagi e a rimetterci sono anche aziende e chi ha un’attività in proprio.

