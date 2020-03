Coronavirus e contagi secondo un algoritmo: 14 mila entro l’8 marzo?

14mila contagiati da coronavirus entro l’8marzo. Stavolta non si tratta di una profezia come quella di Bill Gates ma di un numero studiato dal team del professor Giuseppe De Nicolao dell’Università di Pavia come riporta un recente articolo di Business Insider.

Un algoritmo prevede 14 mila contagi

I risultati sono stati calcolati prendendo come riferimento il numero di contagiati tra il 25 febbraio e il 1 marzo che potrebbe far presupporre “un andamento esponenziale che, in assenza di interventi radicali e tempestivi, potrebbe far superare i 14.000 positivi entro il giorno 8 marzo.” Le regioni più colpite restano sempre Lombardia, Veneto, Emilia Romagna. Ovviamente, si tratta di previsioni che però fanno presupporre, qualora la crescita sarà in linea con esse, che le misure adottate dal Governo non sono sufficienti. Il rischio, oltretutto, come ha sottolineato De Nicolao, è che “le rimanenti regioni italiane seguiranno lo stesso destino innescando una sorta di effetto domino”.

Attualmente, in base ai dati della Protezione civile, i casi al 4 marzo erano 3.089 contro le previsioni dello studio in oggetto che parlavano di 3.964, dunque inferiore alle stime. La speranza, insomma, è che entro l’8 marzo il contagio sia rallentato qualora la progressione dei contagi diminuisca.

Adottare misure non farmaceutiche

Secondo Enzo Marinari, la situazione italiana sul coronvirus appare simile a quella della Corea del Sud con un “raddoppio dei casi ogni 2 giorni e mezzo”. Fermare il contagio, secondo l’OMS, potrebbe essere possibile seguendo la stessa strada percorsa dalla Cina ossia adottare misure non farmaceutiche per contenere il diffondersi del virus. In particolare “la sorveglianza estremamente proattiva per rilevare immediatamente casi, diagnosi molto rapide con isolamento immediato dei casi, monitoraggio rigoroso e quarantena dei contatti stretti”.

Nel frattempo, il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo decreto per limitare il contagio che prevede la chiusura delle scuole e università fino al 15 marzo, campionato di calcio a porte chiuse fino al 3 aprile, ma anche lo stop ad eventi con la richiesta di tenere una distanza di almeno un metro soprattutto durante le attività sportive, che sono permesse solo se rispettano le norme igieniche. Sono stati sospesi anche riunioni, i meeting e gli eventi sociali. In tema lavoro, i datori possono attuare lo smart working se necessario. I contagi intanto sono ormai più di 3mila mentre le guarigioni si attestano sull’8,95%.

