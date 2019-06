Birra, quanto mi costi: le città in Europa dove è più cara (c’è anche l’Italia)

Accise, tasse, politica fiscale dei governi. Gli ingredienti per mandare di traverso mezzo litro di birra sono gli stessi che influiscono sul prezzo della benzina e del diesel nelle strade e autostrade italiane. In Europa ci sono nazioni in cui la birra è bevanda nazionale, dove cioè è più normale bere una pinta che un bicchiere d’acqua, altri invece la osteggiano, tanto da tassarla di più.

Milano tra le città più care d’Europa

Nella seconda schiera dei Paesi Ue brillano (in negativo a seconda dei punti di vista) le nazioni del Nord Europa come Svezia, Finlandia e Danimarca, che piazzano tre loro città nelle prime sei posizioni della classifica che prende in considerazione il costo di una bottiglia di birra da mezzo litro in Europa.

Ordinare mezzo litro di birra a Milano costa in media 5,80 euro, il sesto prezzo più alto pagato dai cittadini dell’Unione Europea quando sono in vacanza nel Vecchio Continente. Il record è detenuto da Parigi e Stoccolma, dove mezzo litro di birra costa 6,50 euro, seguite a ruota da Londra (6,45 euro) e l’accoppiata Helsinki-Copenaghen con 6,40 euro. C’è quindi la Danimarca, dove il costo è pari a 6 euro, poi arriva Milano con 5,80 euro. A livello assoluto, Milano è la settima città più cara in Europa per il costo della birra, davanti ad Amsterdam ed Edimburgo che fanno pagare mezzo litro di birra rispettivamente 5,50 euro e 5,40 euro.

Le città più virtuose sono Praga e Varsavia, che occupano le ultime due posizioni con 1,45 e 2,30 euro. A Berlino il costo è di 3,50 euro, nettamente inferiore rispetto ai 6 euro in media richiesti dalle città dove la birra è meno conveniente. Da segnalare anche i soli 2,50 euro richiesti a Lisbona.

La classifica delle 18 città dove la birra è più cara

1. Parigi, Francia: 6,55 euro

2. Stoccolma, Svezia: 6,55 euro

3. Londra, Regno Unito: 6,45 euro

4. Dublino, Irlanda: 6,40 euro

5. Helsinki, Finlandia: 6,40 euro

6. Copenaghen, Danimarca: 6 euro

7. Milano, Italia: 5,80 euro

8. Amsterdam, Paesi Bassi: 5,50 euro

9. Edimburgo, Regno Unito: 5,40 euro

10. Madrid, Spagna: 5,10 euro

11. Atene, Grecia: 4,60 euro

12. Vienna, Austria: 4,10 euro

13. Francoforte, Germania: 4,10 euro

14. Bruxelles, Belgio: 4 euro

15. Berlino, Germania: 3,50 euro

16.

Lisbona, Portogallo: 2,50 euro17. Varsavia, Polonia: 2,30 euro18. Praga, Repubblica Ceca: 1,45 euro

