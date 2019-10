Auto elettriche: al via i maxi-incentivi del bando Rinnova Autovetture in Lombardia per 15 milioni di euro

Oggi, martedì 15 ottobre, sono scattati i maxi-incentivi del bando Rinnova Autovetture nella regione Lombardia, che rendono più semplice l’acquisto di un’auto elettrica. Le domande online possono essere inoltrate a partire dalle ore 10:00 di questa mattina. La scadenza è fissata invece a settembre 2020.

A quanto ammontano gli incentivi per le auto elettriche del bando Rinnova Autovetture della regione Lombardia

Le risorse stanziate per il bando sono pari a 15 milioni di euro (2 milioni per gli ultimi due mesi e mezzo del 2019 e altri 13 milioni per i primi 9 mesi del 2020). Gli incentivi previsti dal bando Rinnova Autovetture sono cumulabili con quelli dello Stato.

Il bando Rinnova Autovetture della regione Lombardia prevede un incentivo pari a 8.000 euro per l’acquisto di un’auto elettrica rottamando un veicolo a benzina a benzina (fino a Euro 2) o diesel (fino a Euro 5). Gli incentivi promossi dalla regione Lombardia sono cumulabili con quelli statali. Quest’ultimi – lo ricordiamo – ammontano a 6.000 euro (con rottamazione dell’auto) e a 4.000 euro (senza rottamazione). Potenzialmente, dunque, i cittadini residenti in Lombardia possono usufruire di un maxi incentivi fino a 14.000 euro.

Le auto elettriche più convenienti con i maxi-incentivi della regione Lombardia

La Renault Zoe, uno dei modelli di auto elettriche più venduti in Italia, può essere acquistata ad un prezzo di 6.500 euro. Prezzo sotto i 7.000 euro anche per la Volkswagen e-Up, la quale costerebbe di listino 6.900 euro. Per chi cercasse modelli più performanti (e costosi), si segnala la Golf elettrica, il cui prezzo con i maxi-incentivi della regione Lombardia cumulabili con quelli statali sarebbe di 14.900 euro. Il prezzo di listino della Golf elettrica è di oltre 32 mila euro.

I maxi-incentivi del bando Rinnova Autovetture della Lombardia valgono anche per l’acquisto di auto con bassi livelli inquinanti (come ad esempio le vetture ibride). L’iniziativa della regione lombarda non è la prima che consente agli automobilisti di risparmiare qualora scelgano di comprare un’auto elettrica. Iniziative analoghe si registrano infatti anche in Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto.

