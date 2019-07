Auto elettrica, Enel X guida la campagna delle colonnine per la ricarica: obiettivo 28 mila entro il 2022

Gli ultimi dati sull’auto elettrica che vi abbiamo presentato la settimana scorsa non sono entusiasmanti, ma è anche vero che qualcosa si sta muovendo in Italia, come dimostrano gli investimenti di Enel X, la divisione di Enel che si occupa della realizzazione di prodotti innovativi e soluzioni digitali. Il responsabile della mobilità elettrica di Enel X Luigi Ottaiano ha sottolineato come entro il 2022 l’Italia avrà 28 mila colonnine elettriche, tagliando il traguardo di 14 mila unità entro il 2020.

Colonnine elettriche, le autostrade al momento sono escluse dal progetto

Attualmente nel nostro Paese Enel X ha installato 6.500 colonnine, a una media di 150 ogni sette giorni. Numeri che pongono Enel X al di sopra di tutti gli altri operatori di mercato, come ad esempio A2A, Hera, Iren e Acea.

Delle 6.500 colonnine installate sul territorio italiano da Enel X, nessuna di queste si trova nella rete autostradale. Al momento, dunque, le autostrade sono escluse dal progetto, a causa delle mancate concessioni (come viene riportato in un approfondimento del Corriere della Sera a cura di Andrea Federica de Cesco). Al contrario sono 800 i comuni del nostro Paese raggiunti dalla rivoluzione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche. L’installazione e l’allacciamento della colonnina alla rete elettrica sono due operazioni che richiedono pochi giorni per essere completate.

Il progetto Eva+

Se in Italia le vendite delle automobili elettriche non decollano, nel resto d’Europa vi è un numero di veicoli 10 volte superiore al nostro. Il progetto Eva+ di Enel X guarda alle statistiche europee con la consapevolezza che ogni anno sono milioni i turisti che in macchina passando per l’Austria arrivano in Italia per una vacanza di una o più settimane. L’obiettivo del progetto Eva+ è di completare l’infrastrutturazione dei corridori stradali tra il nostro Paese e quello austriaco, per un numero complessivo di punti di ricarica pari a 200 (180 in Italia e 20 in Austria). Ottaiano (Enel X) ha confermato che la divisione di Enel è riuscita già a coprire i principali assi stradali dal Trentino Alto Adige fino alla Sicilia.

