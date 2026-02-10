Dollaro sotto pressione, oro in corsa: cosa sta succedendo davvero alle valute

In Asia questa pratica, ovvero svalutare per competere, è assai diffusa e trai paesi maggiormente coinvolti, vi sono la Corea, Taiwan, il Giappone e fino al recente passato anche la Cina. Ora, va ricordato che vi sono importanti differenze tra queste aree, che si stanno allargando proprio in questo periodo, perché molto dipende da quel che Trump, vero ago della bilancia in tutta questa storia, specie nell’ultimo anno, ha deciso di applicare, in termini di tariffe e dazi, a ognuna di queste nazioni.

Vi sono molti studi che confermerebbero che ogni 10% di applicazione di maggiori dazi, costringerebbe il paese che li subisce, se vuole annullarne l’effetto, a deprezzare il cambio del 3%. Ecco quindi che, per esempio, la Cina, non appena Trump, nell’aprile 2025, aveva applicato le tariffe al gigante asiatico, quest’ultima decise inizialmente di fare muro contro muro, lasciando UsdCnh salire fino a 7.42 con una importante svalutazione dello Yuan quindi. E Trump, come ritorsione, decise di conseguenza di alzare i dazi fino al punto in cui la Cina cambiò strategia, muovendosi nella direzione totalmente opposta.