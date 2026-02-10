Dal 2000 il tuo quotidiano indipendente su Economia, Mercati, Fisco e Pensioni
Ricongiunzione tra gestione separata e casse professionali: costi, limiti e regole (Circolare INPS n. 15/2026)

La Circolare INPS 15/2026 recepisce le nuove regole sulla ricongiunzione dei contributi tra gestione separata e casse professionali
La ricongiunzione tra gestione separata e casse professionali: entra in una fase nuova: con la Circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026 l’Istituto aggiorna le proprie istruzioni e si allinea a un orientamento ormai stabile dei giudici.

Il tema riguarda chi, nel corso della carriera, ha versato contributi sia nella Gestione separata INPS (art. 2, co. 26, L. 335/1995) sia in una Cassa professionale privata obbligatoria istituita ai sensi dei D. Lgs. 509/1994 e D. Lgs. 103/1996.

In parole semplici, la ricongiunzione consente di trasferire periodi contributivi da una gestione all’altra per valorizzarli in un’unica posizione previdenziale. L’intervento INPS è rilevante perché supera un’impostazione amministrativa più restrittiva e riconosce la possibilità di trasferimento in entrambe le direzioni, con regole diverse a seconda del verso scelto.

Ricongiunzione gestione separata/casse: dalla Cassazione all’INPS

La svolta nasce dalla giurisprudenza di legittimità. A partire dalla sentenza Cassazione n. 26039/2019, la Corte di Cassazione ha affermato il diritto del libero professionista a spostare verso la propria Cassa anche i contributi della Gestione separata.

Secondo questa lettura, l’art. 1, co. 2, L. 45/1990 configura un diritto “generale” alla ricongiunzione, che non può essere negato solo perché i sistemi di calcolo della pensione sono diversi.

Da qui l’aggiornamento INPS: la ricongiunzione tra gestione separata e casse professionali: viene ammessa sia in uscita (dalla Gestione separata verso una Cassa) sia in entrata (dalla Cassa verso la Gestione separata).

L’effetto pratico è un ampliamento delle scelte disponibili per ricostruire una storia contributiva più lineare, soprattutto nei percorsi lavorativi “misti”, con periodi alternati tra attività professionale e collaborazioni o lavoro autonomo assoggettato alla Gestione separata.

Ricongiunzione in uscita e in entrata: regole, limiti e calcolo dell’onere

Nel trasferimento dalla Gestione separata verso una Cassa, l’INPS richiama l’applicazione dei criteri ordinari previsti dalla L. 45/1990, con determinazione del montante e trasferimento della posizione secondo le regole della ricongiunzione.

In questa ipotesi, la ricongiunzione tra gestione separata e casse professionali: segue un impianto “classico”, legato alla logica del passaggio della contribuzione verso l’ente di categoria.

Diverso è il percorso verso la Gestione separata. Qui la circolare fissa paletti precisi:

  • la valutazione dei periodi trasferiti avviene solo con metodo contributivo;
  • non è possibile la ricongiunzione “a pezzi”, quindi niente trasferimenti parziali;
  • restano esclusi i periodi anteriori all’istituzione della Gestione separata, cioè prima del 1° aprile 1996.

Il punto più delicato è l’onere economico, quando il trasferimento è in entrata. La regola indicata è quella dell’art. 2, co. 5, D. Lgs. 184/1997, basata su un calcolo “a percentuale”. L’aliquota IVS da applicare è quella vigente nella Gestione separata al momento della domanda: la circolare richiama il 33% nel 2025.

La base di calcolo è la retribuzione imponibile dei 12 mesi meno recenti (o il periodo disponibile). Se il valore è troppo basso o troppo alto, operano comunque minimale e massimale previsti dalla legge.

L’importo finale dovuto è “netto”: si ottiene come differenza tra quanto calcolato con questi criteri e i contributi già presenti nella gestione di partenza.

In questo quadro la ricongiunzione tra gestione separata e casse professionali: richiede quindi una verifica attenta della convenienza.

Ricongiunzione tra gestione separata e casse: domande e decorrenza pensione

Sul piano operativo, la decorrenza della pensione dopo la ricongiunzione non può precedere il primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Per pagamenti, rateazioni e aspetti collegati (come interessi o mora), la circolare rinvia alle regole già note della L. 45/1990.

Le nuove indicazioni valgono per le domande presentate dal 9 febbraio 2026 (data di pubblicazione della circolare) e anche per domande o ricorsi già in corso, se non ancora definiti.

In sintesi, il cambio di rotta amplia le possibilità di ricostruzione contributiva, ma non elimina i vincoli tecnici e i costi potenziali: la ricongiunzione tra gestione separata e casse professionali: resta una scelta da valutare con precisione, alla luce delle regole e dei numeri del singolo caso.

Riassumendo

  • La circolare INPS 15/2026 amplia le regole sulla ricongiunzione dei contributi previdenziali.
  • Ammesso il trasferimento contributivo sia verso le casse professionali sia verso la Gestione separata.
  • L’orientamento INPS recepisce le sentenze della Cassazione favorevoli ai professionisti.
  • La ricongiunzione verso la Gestione separata avviene solo con metodo contributivo.
  • L’onere si calcola con aliquota IVS vigente e limiti di minimale e massimale.
  • Le nuove regole valgono anche per domande e ricorsi ancora non definiti.

