Decreto flussi 2026-2028: ecco la ripartizione delle quote non stagionali 2026

Ripartite le quote 2026 per lavoro non stagionale: regioni, numeri e regole al centro del click day decreto flussi 2026-2028
decreto flussi 2026-2028
Il 2026 apre un nuovo ciclo di programmazione degli ingressi per lavoro dall’estero. Nel quadro del triennio 2026-2028, il Ministero del Lavoro ha diffuso una ripartizione territoriale delle quote dedicate al lavoro subordinato non stagionale per l’annualità 2026, in attuazione del D.P.C.M. 2 ottobre 2025 (cd. Decreto Flussi 2026-2028). Il tema diventa centrale perché, con il click day decreto flussi 2026-2028, le domande si concentrano in tempi brevi e il numero di posti disponibili, provincia per provincia, può fare la differenza nell’esito della richiesta.

Le quote 2026: numeri totali e categorie previste dal D.P.C.M.

Per il lavoro subordinato non stagionale del 2026 le quote complessive assegnate sono 43.300 unità.

Il dato non è unico e indistinto: il D.P.C.M. prevede canali diversi, collegati anche ai rapporti di cooperazione con i Paesi di origine e a tutele specifiche.

La ripartizione indicata dal Ministero del Lavoro (nota della Direzione Generale per le politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti n. 531 del 16 febbraio 2026) distingue tre blocchi principali:

  • 25.000 quote per cittadini di Paesi individuati dall’art. 6, co. 2, lett. a) del D.P.C.M.;
  • 18.000 quote per cittadini di Paesi con cui entrano in vigore accordi di cooperazione migratoria, ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. b);
  • 300 quote riservate ad apolidi e rifugiati riconosciuti, richiamati dall’art. 6, co. 3, lett. b).

In vista del click day decreto flussi 2026-2028, questa distinzione conta: la categoria di accesso incide sul “contenitore” di quote su cui viene imputata la domanda, e quindi sulla disponibilità effettiva.

Ripartizione territoriale: perché regione e provincia pesano nelle domande

La ripartizione non è nazionale “a pacchetto unico”.

Le quote vengono distribuite su base regionale e provinciale, tenendo conto del fabbisogno di manodopera e delle istanze già emerse. In pratica, l’allocazione cerca di seguire i poli produttivi e le aree dove la richiesta di lavoro è più alta.

Tra le regioni con un numero di quote più rilevante (per il canale richiamato dall’art. 6, co. 2, lett. a) risultano:

  • Lombardia: 7.126 quote
  • Campania: 3.546 quote
  • Lazio: 2.268 quote
  • Veneto: 2.134 quote
  • Emilia-Romagna: 1.998 quote

Questi numeri aiutano a capire dove la pressione può essere maggiore e dove, al contrario, potrebbero esserci spazi più ampi. Nel click day decreto flussi 2026-2028 il dettaglio territoriale diventa un elemento operativo: le domande vengono imputate alle quote attribuite a quell’area e, quando il plafond locale si esaurisce, il rischio di stop aumenta.

Click day decreto flussi 2026-2028 e possibili redistribuzioni: la regola dei 50 giorni

Un passaggio spesso trascurato riguarda la possibilità di “rimettere in circolo” quote non utilizzate. La nota ministeriale richiama l’art. 9, co. 3 del D.P.C.M.: trascorsi 50 giorni dall’imputazione delle quote, il Ministero può procedere a una diversa redistribuzione se emergono quote rimaste inutilizzate.

Questo significa che il risultato del click day decreto flussi 2026-2028 non è l’unico momento decisivo: dopo la prima fase, può aprirsi una finestra di riequilibrio tra territori, utile quando alcune aree saturano subito e altre, invece, non impiegano tutte le disponibilità.

In termini pratici, la regola dei 50 giorni funziona come correttivo amministrativo per ridurre sprechi di quota e allineare l’offerta ai fabbisogni reali.

Sul piano degli atti, la ripartizione territoriale 2026 è stata trasmessa con nota della Direzione Generale competente n. 531 del 16 febbraio 2026, sempre nell’alveo del D.P.C.M. 2 ottobre 2025. Per imprese e consulenti il punto chiave resta la coerenza tra canale di ingresso, territorio e disponibilità residua: nel click day decreto flussi 2026-2028 ogni domanda “consuma” quota nel proprio perimetro e la pianificazione preventiva diventa decisiva.

Riassumendo

  • Il Decreto Flussi 2026-2028 fissa 43.300 quote non stagionali per il 2026.
  • Le quote sono suddivise tra Paesi prioritari, accordi cooperazione e 300 riservate.
  • Ripartizione territoriale su base regionale e provinciale secondo fabbisogni locali.
  • Lombardia, Campania e Lazio tra le regioni con più disponibilità.
  • Domande concentrate nel click day decreto flussi 2026-2028.
  • Dopo 50 giorni possibile redistribuzione delle quote inutilizzate.

