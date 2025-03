Dazi Trump, come non detto, ora il presidente ci ripensa

Forse il pugno di ferro non è poi la strategia migliore in questo momento, e lo è arrivato a pensare anche un duro come Trump. Il Tycoon è tornato alla guida degli Stati Uniti, e con lui è tornato anche il tema dei dazi, uno degli strumenti economici più discussi durante il suo primo mandato. Ma questa volta, l’approccio sembra meno rigido del passato. La notizia che sta facendo il giro delle cancellerie europee è che Trump sta valutando l’esenzione dell’Unione Europea dai dazi su acciaio e alluminio, in una mossa che potrebbe segnare una svolta nei rapporti transatlantici.

Non è un dietrofront completo, ma una scelta strategica che evidenzia un cambiamento nei toni e nei metodi.

Se durante il primo mandato i dazi erano lo strumento principale per proteggere l’industria americana e punire gli alleati “non collaborativi”, ora il presidente sembra voler riaprire i canali di dialogo con Bruxelles. Il tentativo è chiaro: ricucire alcuni rapporti, senza rinunciare a una visione fortemente orientata agli interessi nazionali.

Dazi Trump, uno strappo che potrebbe essere ricucito

Durante la sua precedente amministrazione, Trump aveva imposto dazi su acciaio e alluminio provenienti da numerosi Paesi, inclusi quelli dell’Unione Europea. Queste misure avevano innescato forti reazioni e contromisure, con l’Europa pronta a difendere i propri interessi anche con dazi di risposta su prodotti simbolici statunitensi.

Oggi, però, lo scenario appare leggermente diverso. Trump ha lasciato intendere che l’UE potrebbe essere esentata da quelle stesse tariffe, almeno in parte, per agevolare un ritorno alla stabilità nei rapporti commerciali. Si tratterebbe di una concessione significativa, soprattutto in un momento in cui la cooperazione tra Stati Uniti e Europa è vista come fondamentale per affrontare sfide globali comuni, dalla sicurezza energetica alla concorrenza tecnologica con la Cina.

Va detto che l’esenzione non è ancora confermata, ma è al centro di una riflessione avanzata all’interno dell’amministrazione americana. L’obiettivo è duplice: evitare ulteriori tensioni con partner storici e garantire, allo stesso tempo, un equilibrio tra protezione dell’industria interna e apertura ai mercati chiave. In questo quadro, l’Europa torna ad avere un ruolo di interlocutore privilegiato.

Dazi Trump, un segnale anche per l’Italia

Se l’esenzione europea dovesse diventare realtà, anche l’Italia ne trarrebbe vantaggio. Molte aziende italiane attive nella siderurgia, nella meccanica e nell’industria automobilistica risentono in modo diretto delle politiche tariffarie statunitensi. L’eliminazione dei dazi garantirebbe maggiore competitività, costi di esportazione più bassi e maggiore attrattività sui mercati statunitensi.

Ma al di là degli effetti economici, si tratta anche di un segnale politico. Trump sembra intenzionato a premiare i Paesi che mantengono relazioni stabili con Washington e che si dimostrano affidabili in termini di cooperazione. L’Italia, in questo senso, potrebbe trovarsi in una posizione vantaggiosa, specialmente se riuscirà a giocare un ruolo attivo nei futuri negoziati commerciali.

Naturalmente, l’esenzione non sarebbe permanente. Come già accaduto in passato, Trump potrebbe rivedere la decisione in qualsiasi momento, qualora cambino le condizioni politiche o economiche.

Tuttavia, la sola apertura al dialogo rappresenta una novità rilevante rispetto al passato, e apre la strada a nuove possibili intese commerciali bilaterali o multilaterali.

Le reazioni e gli scenari futuri

L’apertura di Trump ha suscitato reazioni miste. Da un lato, il mondo industriale europeo ha accolto con favore la possibilità di un allentamento delle misure protezionistiche. Le associazioni di categoria auspicano una ripresa del commercio senza barriere, sottolineando come i dazi danneggino sia gli esportatori europei che i consumatori americani.

Dall’altro, ci sono anche voci critiche. Alcuni osservatori temono che si tratti solo di una mossa tattica, destinata a essere ritrattata in caso di tensioni future. La coerenza della politica commerciale di Trump non è mai stata il suo punto di forza: proprio per questo, molti partner preferiscono attendere conferme concrete prima di cantare vittoria.

Nel frattempo, l’Unione Europea si prepara a gestire questa apertura sui dazi Trump con prudenza. L’eventuale esenzione dai dazi potrebbe rappresentare una leva utile per avviare negoziati più ampi su altri fronti commerciali, a partire dai prodotti tecnologici, agricoli e farmaceutici. Ma tutto dipenderà dalla volontà del presidente di proseguire su questa linea, senza ricadere in vecchi automatismi protezionistici.

La possibile esenzione dell’Europa dai dazi Trump su acciaio e alluminio segna un passaggio importante nei rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea. Si tratta di una mossa che potrebbe avere effetti positivi sull’industria europea e che apre un canale di dialogo più disteso con la Casa Bianca. Ma è ancora presto per parlare di svolta definitiva. La linea Trump resta imprevedibile, e sarà fondamentale capire se questa apertura si trasformerà in una politica strutturale o resterà solo una parentesi tattica.

Riassumendo.