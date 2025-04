Ci sono datori di lavoro che fungono da sostituti di imposta e altri che non lo fanno. Nel primo caso il datore di lavoro trattiene le imposte in busta paga per il lavoratore e le versa all’Agenzia delle Entrate. Oppure anticipa i rimborsi al contribuente, sempre in busta paga. Compresi eventuali bonus. Primo tra tutti il trattamento integrativo Irpef, noto anche come bonus Renzi. Ma quando il datore di lavoro non ha queste funzioni cosa succede? Badanti, colf e lavoratori domestici ma non solo. Sono tanti i contribuenti che adesso devono presentare la dichiarazione dei redditi con il modello 730/2025 per risolvere ciò che nasce dal fatto che il datore di lavoro non fa il sostituto di imposta.

Dall’Agenzia delle Entrate 1.300 euro di rimborso sul conto corrente

Un tipico esempio di datore di lavoro privo delle funzioni di sostituto di imposta è quello del settore lavoro domestico. Lo stipendio erogato quindi è lordo, e la cosa si ripete mese dopo mese. Ma nello stipendio mancano pure i bonus e le agevolazioni, come i 100 euro al mese previsti dal bonus Renzi. Ma attenzione, nel 2024 ci fu un altro bonus erogato a dicembre dal datore di lavoro in busta paga. Parliamo del bonus Natale, da 100 euro una tantum. Un bonus che andava richiesto ai datori di lavoro tramite domanda. Ecco che tutti i contribuenti che non hanno avuto il bonus Natale in busta paga, adesso devono recuperarlo tramite modello 730. Insieme al bonus Renzi. Così da ricevere dall’Agenzia delle Entrate 1.300 euro di rimborso sul conto corrente. Non in busta paga naturalmente. Perché parliamo sempre di contribuenti senza un datore di lavoro che fa da sostituto.

Tutto passa dal modello 730 senza sostituto di imposta, ecco perché

Il modello 730 da utilizzare per ottenere dall’Agenzia delle Entrate 1.300 euro di rimborso sul conto corrente è quello senza sostituto. Inutile indicare il datore di lavoro se non produce i rimborsi in busta paga. Chi usa questa versione del modello, deve sapere però che il rimborso arriverà tra dicembre e marzo dell’anno successivo. Per velocizzare i rimborsi, meglio segnalare all’Agenzia delle Entrate il proprio Iban così da ricevere tutto tramite bonifico diretto sul conto corrente. Altrimenti con le stesse tempistiche il rimborso arriva con assegno vidimato da parte del Fisco.

I lavoratori domestici come detto, sono tra quelli che non hanno alternative per recuperare il bonus IRPEF e il bonus Natale se non con il modello 730/2025 senza sostituto. Solo così potranno sfruttare i due trattamenti integrativi che i lavoratori avrebbero dovuto prendere mese dopo mese in busta paga.

Ricordiamo che anche per colf e badanti il trattamento integrativo riguarda quelle con reddito annuo inferiore a 15.000 euro. Per quanto riguarda il bonus Natale invece, ci vuole un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nel 2024. Poi è necessario avere una imposta lorda superiore alla detrazione per lavoro dipendente che spetta al lavoratore interessato. E poi, ci vuole almeno un figlio fiscalmente a carico.

Con il modello 730 chi non ha subito trattenute IRPEF o da addizionali regionali e comunali, dovrà versarle con il modello 730. Ecco pertanto che dall’Agenzia delle Entrate 1.300 euro di rimborso sul conto corrente arriveranno solo se tra IRPEF dovuta e bonus, il conguaglio sarà attivo.