Modello 730/2025: tutte le scadenze chiave per contribuenti e CAF

La campagna fiscale 2025 si apre ufficialmente il 30 aprile, data a partire dalla quale i contribuenti potranno accedere alla versione precompilata del Modello 730/2025, predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

Questa fase riguarda la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2024 e prevede diverse scadenze fondamentali che i soggetti interessati devono tenere a mente.

L’ultimo giorno utile per la trasmissione del Modello Redditi Persone Fisiche è il 31 ottobre 2025, rappresentando quindi il termine massimo per l’adempimento degli obblighi dichiarativi.

Chi deve presentare la dichiarazione dei redditi ha diverse opzioni a disposizione. È possibile procedere autonomamente utilizzando i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure affidarsi a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o a un professionista abilitato.

In alternativa, qualora il datore di lavoro o l’ente pensionistico offra il servizio di assistenza fiscale, il contribuente può avvalersi di tale opzione.

Le principali scadenze fiscali del Modello 730/2025

A partire dal 30 aprile 2025, come detto, sarà disponibile il Modello 730 precompilato 2025. Tuttavia, restano da definire le date esatte per l’accettazione, modifica e trasmissione della dichiarazione.

Per i lavoratori dipendenti, le operazioni di conguaglio iniziano a luglio. In questa fase, eventuali crediti IRPEF saranno rimborsati direttamente in busta paga, mentre eventuali debiti verranno trattenuti dallo stipendio.

Per i pensionati, invece, i conguagli vengono avviati tra agosto e settembre, con le stesse modalità applicate ai lavoratori dipendenti.

Chi presenta il 730 senza sostituto d’imposta deve considerare le seguenti date:

30 giugno 2025 : scadenza per il pagamento del saldo IRPEF 2024 e del primo acconto 2025;

: scadenza per il pagamento del saldo IRPEF 2024 e del primo acconto 2025; 30 luglio 2025 : possibilità di effettuare il pagamento del saldo e primo acconto con una maggiorazione dello 0,40%;

: possibilità di effettuare il pagamento del saldo e primo acconto con una maggiorazione dello 0,40%; 30 novembre 2025: termine per il versamento del secondo acconto 2025, che non può essere rateizzato.

Se dalla dichiarazione emerge un credito IRPEF, il contribuente potrà decidere se richiedere il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate o utilizzare l’importo in compensazione per ridurre altre imposte dovute.

Termini per la presentazione

La scadenza per la trasmissione del Modello 730/2025, sia in forma precompilata che ordinaria, è fissata al 30 settembre 2025. Questo termine riguarda tutti i contribuenti che devono adempiere a tale obbligo fiscale.

In alcuni casi, può essere necessario correggere la dichiarazione già trasmessa. A tal proposito, le scadenze da ricordare sono:

10 ottobre 2025 : termine per comunicare al datore di lavoro o all’ente pensionistico l’eventuale volontà di versare un acconto IRPEF inferiore rispetto a quanto indicato nel 730;

: termine per comunicare al datore di lavoro o all’ente pensionistico l’eventuale volontà di versare un acconto IRPEF inferiore rispetto a quanto indicato nel 730; 25 ottobre 2025 : ultimo giorno per presentare un Modello 730/2025 integrativo, utilizzabile solo se la correzione comporta un maggior credito o un minore debito rispetto alla dichiarazione originaria, oppure per rettificare i dati del sostituto d’imposta;

: ultimo giorno per presentare un Modello 730/2025 integrativo, utilizzabile solo se la correzione comporta un maggior credito o un minore debito rispetto alla dichiarazione originaria, oppure per rettificare i dati del sostituto d’imposta; 31 ottobre 2025: termine per inviare un Modello Redditi Persone Fisiche correttivo nei termini se dalla modifica emergono un minor credito o un maggior debito.

Nel caso in cui la correzione avvenga effettuata successivamente, è possibile presentare un Modello Redditi Persone Fisiche integrativo entro il 31 dicembre 2030.

Chi ha la facoltà di presentare il 730 può comunque optare per il Modello Redditi Persone Fisiche. In questo caso, il termine per la trasmissione è il 31 ottobre 2025.

Se la dichiarazione viene inviata entro i 90 giorni successivi, sarà necessario pagare una sanzione di 25 euro.

Scadenze Modello 730/2025 per i CAF

I Centri di Assistenza Fiscale, incaricati dell’invio telematico delle dichiarazioni dei contribuenti che si avvalgono dei loro servizi, devono rispettare il seguente calendario:

15 giugno 2025 : per le dichiarazioni ricevute entro il 31 maggio;

: per le dichiarazioni ricevute entro il 31 maggio; 29 giugno 2025 : per quelle trasmesse tra il 1° e il 20 giugno;

: per quelle trasmesse tra il 1° e il 20 giugno; 23 luglio 202 5: per i modelli consegnati tra il 21 giugno e il 15 luglio;

5: per i modelli consegnati tra il 21 giugno e il 15 luglio; 15 settembre 2025 : per le dichiarazioni ricevute dal 16 luglio al 31 agosto;

: per le dichiarazioni ricevute dal 16 luglio al 31 agosto; 30 settembre 2025: per quelle trasmesse tra il 1° e il 30 settembre.

Considerazioni finali

La campagna fiscale 2025 prevede numerose scadenze da rispettare per la presentazione del Modello 730/2025 e per il versamento delle imposte dovute.

Conoscere il calendario fiscale consente ai contribuenti di organizzarsi per tempo ed evitare ritardi o sanzioni. Per qualsiasi dubbio o difficoltà, è sempre possibile rivolgersi a un professionista, o a un CAF per ottenere supporto nella compilazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi.

Riassumendo