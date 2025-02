Curiosità sul BTp Più da oggi negoziabile sul MoT: maxi-ordine da 20 milioni di euro e quasi metà delle richieste online

E’ negoziabile sul Mercato obbligazionario Telematico di Borsa Italiana da oggi il BTp Più con scadenza 25 febbraio 2033 (ISIN: IT0005634800), di cui emergono alcune curiosità sui dati. Sappiamo che complessivamente il collocamento ha attirato 14,906 miliardi di euro tramite 451.831 contratti siglati, ciascuno del valore medio di 33.000 euro. Quest’ultimo importo è perfettamente compatibile con la natura retail dell’operazione, anche se non mancano le sorprese.

Richieste per metà online

Il Tesoro ha altresì reso noto che il 61,6% dei contratti sottoscritti è stato di valore inferiore a 20.000 euro, mentre l’89,2% è stato inferiore a 50.000 euro. Altra curiosità interessante sul BTp Più riguarda le modalità di sottoscrizione: il 53% si è recato in filiale, mentre il 47% lo ha fatto tramite i servizi di home banking, cioè accedendo al proprio conto online.

Rispetto ai precedenti collocamenti retail si registra la crescita proprio degli ordini su internet, segno della crescente informatizzazione tra i risparmiatori italiani.

Maxi-ordini milionari

Se i dati di sopra forniscono valori medi, la vera curiosità il BTp Più l’ha attirata con alcuni ordini. A 20 minuti dalla fine del collocamento, c’è stata una maxi-sottoscrizione da 19,7 milioni. Negli ultimi 2 giorni si sono avuti svariati casi simili, tra cui un ordine da 17 milioni, uno da 15 milioni, un altro ancora da 12 milioni e poi da 10 e, infine, a pochi minuti dalla chiusura di venerdì un ultimo da 8 milioni.

Numeri che sembrano cozzare con la natura retail del collocamento, ma che hanno una spiegazione. Quando parliamo di emissione riservata alle “famiglie”, non dobbiamo prendere questa espressione alla lettera. Vi possono partecipare anche i private banker, praticamente i consulenti finanziari.

Ed è probabile che almeno qualche ordine tra quelli sopra citati arrivi proprio da loro. Una sorta di maxi-investimento per conto della clientela. Del tutto verosimile, comunque, che qualche famiglia molto facoltosa abbia voluto approfittare delle buone condizioni offerte per investire in un asset che genererà reddito fisso sicuro fino a 8 anni, con possibile uscita già dopo 4.

Curiosità BTp Più: nessuna opzione per acquirenti da oggi

A proposito di questo aspetto, chi da oggi compra il BTp Più sul mercato secondario, non potrà avvalersi nel febbraio del 2029 dell’opzione di rimborso anticipato. Resta possibile per i sottoscrittori rivendere il bond anche solo in parte e continuare ad esercitare tale facoltà per i titoli ancora in possesso fino al termine dei primi 4 anni. Ricordiamo che le cedole sono state riviste al rialzo al 2,85% per i primi 4 anni e al 3,70% dal quinto anno alla scadenza.

