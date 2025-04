Crisi del sistema pensionistico: l’INPS propone un nuovo patto tra generazioni

Il dibattito sul futuro del sistema pensionistico italiano si fa sempre più centrale nel panorama economico e sociale del Paese. Durante una recente audizione alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, l’INPS ha ribadito con fermezza che la tenuta dell’intero impianto previdenziale dipende in modo imprescindibile dall’equilibrio tra le risorse versate dai lavoratori e le prestazioni erogate ai pensionati.

La direttrice generale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Valeria Vittimberga, intervenendo anche alla Commissione Bicamerale sugli enti previdenziali, ha delineato un quadro complesso, ma chiaro: la chiave per garantire la sostenibilità del sistema nel lungo termine risiede nell’ampliamento della platea contributiva.

Non si tratta soltanto di numeri, ma di politiche capaci di generare lavoro stabile e di qualità, che assicurino versamenti costanti e adeguati al sistema.

Sistema pensionistico in crisi? Ampliare la base contributiva

Per fronteggiare le criticità che minacciano l’equilibrio del sistema pensionistico, è necessario mettere in campo un insieme articolato di misure che abbiano come obiettivo primario l’inclusione di nuove fasce della popolazione nel mercato del lavoro. Si fa riferimento, in particolare, a quelle categorie sociali che storicamente sono state escluse o marginalizzate. In questo senso, l’INPS segnala che si stanno già registrando segnali incoraggianti, ma occorre dare continuità a queste dinamiche con politiche attive e mirate.

Il potenziamento dell’occupazione, tuttavia, non può essere fine a sé stesso. È fondamentale che le nuove opportunità lavorative siano caratterizzate da condizioni contrattuali e retributive in grado di garantire un apporto contributivo solido. Solo attraverso una simile evoluzione, sarà possibile assicurare un’erogazione pensionistica che rispecchi le esigenze dei futuri pensionati.

Continuità contributiva: la sfida delle carriere interrotte

Uno degli ostacoli principali alla stabilità del sistema pensionistico è rappresentato dalle discontinuità nei versamenti contributivi. Percorsi lavorativi frammentati, periodi di inattività forzata o lavoro irregolare compromettono la possibilità di maturare una pensione dignitosa. Per questo, tra le priorità individuate vi è la necessità di promuovere carriere il più possibile lineari e senza interruzioni.

Favorire la stabilità lavorativa significa non solo tutelare il presente occupazionale delle persone, ma anche consolidare la struttura su cui poggerà la previdenza futura. Ogni vuoto contributivo è, infatti, un anello debole nella catena della sostenibilità pensionistica.

Educazione previdenziale: un investimento sul futuro

Un altro asse fondamentale per il rilancio del sistema è rappresentato dall’educazione previdenziale, soprattutto rivolta alle giovani generazioni. Rendere consapevoli i nuovi entranti nel mondo del lavoro sull’importanza di un percorso professionale regolare e contributivamente solido è essenziale per evitare futuri squilibri.

La previdenza (anche complementare) non può più essere percepita come una questione distante, riservata agli ultimi anni della vita lavorativa. Deve diventare, invece, una componente integrata del percorso professionale di ciascun individuo. La costruzione di una cultura previdenziale diffusa e radicata è parte integrante della strategia per rafforzare il sistema nel suo complesso.

Lavoro nero e frodi: un nemico del sistema pensionistico

Una delle principali minacce alla solidità del sistema pensionistico è rappresentata dal lavoro sommerso e dalle pratiche fraudolente.

Su questo fronte, l’INPS ha intensificato le attività di controllo e contrasto, ottenendo risultati significativi. Tuttavia, il fenomeno continua a incidere pesantemente sulle casse della previdenza pubblica, erodendo le risorse disponibili e minando la parità tra i cittadini.

Contrastare con decisione l’irregolarità lavorativa non è solo un’azione di giustizia sociale, ma anche un intervento strategico per la tutela dell’intero modello previdenziale. Ogni contratto non registrato, ogni contributo non versato, rappresenta un passo indietro nella costruzione di un sistema equo e sostenibile.

Politiche contrattuali e salari adeguati: la base della previdenza

L’adeguatezza delle future pensioni dipenderà, inevitabilmente, dalla qualità del lavoro svolto durante la vita attiva. È perciò imprescindibile che le politiche pubbliche promuovano non solo l’occupazione in senso quantitativo, ma anche sotto il profilo qualitativo. Salari dignitosi e contratti regolari sono il presupposto per una pensione che garantisca una vecchiaia serena e autonoma.

La politica, in questo senso, ha un ruolo fondamentale: attraverso riforme mirate, deve sostenere la creazione di un mercato del lavoro inclusivo, stabile e ben retribuito. Solo così si potrà assicurare che il sistema pensionistico italiano sia in grado di rispondere alle sfide demografiche e sociali dei prossimi decenni.

Verso un nuovo patto previdenziale per salvare il sistema pensionistico

La riflessione avviata dall’INPS pone le basi per un nuovo patto tra generazioni, tra Stato e cittadini, fondato sulla responsabilità condivisa e sulla visione di lungo periodo. La sostenibilità del sistema non è una questione tecnica riservata agli addetti ai lavori. Ma un nodo cruciale per la tenuta sociale del Paese.

In conclusione, il futuro del sistema pensionistico dipenderà dalla capacità di affrontare con determinazione le sue criticità strutturali, mettendo al centro delle politiche pubbliche il lavoro, la legalità, la formazione e la consapevolezza. Solo un approccio integrato, che consideri tutti gli elementi in gioco, potrà garantire un modello previdenziale in grado di durare nel tempo, rispondere alle esigenze della popolazione e assicurare una vecchiaia dignitosa alle prossime generazioni.

Riassumendo