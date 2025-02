Conto corrente, quanto si può risparmiare scegliendo quello giusto?

Nel panorama finanziario attuale, la scelta di un conto corrente vantaggioso è fondamentale per gestire al meglio le proprie finanze e ottimizzare i risparmi. A febbraio 2025, diverse banche offrono promozioni interessanti su conti correnti online, caratterizzati da zero spese di gestione, tassi di interesse competitivi e bonus di benvenuto.

Scegliere il miglior conto corrente è essenziale per ottimizzare la gestione delle proprie finanze e risparmiare sulle spese bancarie. A febbraio 2025, diverse banche propongono offerte interessanti su conti correnti online, con canoni azzerabili, interessi competitivi e promozioni riservate ai nuovi clienti.

Conto corrente, le migliori offerte del momento

Tra le soluzioni più vantaggiose spicca il Conto Corrente Arancio Più di ING, che offre zero spese di gestione se si accredita lo stipendio o la pensione.

Inoltre, propone un conto deposito senza vincoli con un tasso del 4% per i primi 12 mesi e una carta di credito gratuita il primo anno. BBVA, invece, propone un rendimento del 3,5% sul saldo nei primi sei mesi e un cashback dello stesso valore sugli acquisti, rendendolo ideale per chi vuole far fruttare i propri risparmi. Anche Trade Republic si distingue con un tasso d’interesse del 3%, senza costi di gestione.

Un’altra opzione da considerare è Widiba Classic, con canone gratuito il primo anno e un tasso del 3% lordo per sei mesi sui depositi vincolati. Infine, Revolut Standard garantisce zero costi per sempre e la possibilità di accedere a piani superiori con vantaggi aggiuntivi.

Quanto si può risparmiare scegliendo il conto corrente giusto

Le differenze tra i vari conti correnti possono tradursi in un risparmio significativo nel corso dell’anno.

Optare per un conto senza canone permette di evitare spese fisse che possono superare i 100 euro annui. I conti con interessi elevati offrono anche la possibilità di guadagnare su somme depositate, compensando eventuali costi accessori.

Oltre ai risparmi diretti, alcune banche offrono servizi aggiuntivi come bonifici istantanei gratuiti e cashback sugli acquisti. Ad esempio, BBVA permette di ottenere fino a 200 euro di cashback nei primi sei mesi, mentre ING offre una carta prepagata virtuale senza costi.

Quale conto scegliere in base alle proprie esigenze

Chi cerca una soluzione senza costi fissi può puntare su BBVA o Revolut, mentre chi vuole ottenere rendimenti sui depositi può scegliere ING o Widiba. Trade Republic è invece indicato per chi desidera una gestione semplificata e rendimenti garantiti senza vincoli.

Per chi effettua frequenti transazioni all’estero, Revolut rimane una delle migliori scelte grazie alle sue opzioni di cambio valuta senza commissioni. Per ottenere il massimo risparmio, conviene confrontare le condizioni e approfittare delle promozioni in corso, che possono includere bonus di benvenuto e agevolazioni per i nuovi clienti.

La scelta del conto corrente più adatto dipende dalle proprie esigenze finanziarie e abitudini di spesa. È consigliabile confrontare attentamente le offerte disponibili, valutando non solo i costi e i tassi di interesse, ma anche i servizi aggiuntivi offerti, come carte di credito, cashback e accesso a conti deposito.

Approfittare delle promozioni attuali può rappresentare un’opportunità per ottimizzare la gestione dei propri risparmi e beneficiare di condizioni vantaggiose.

