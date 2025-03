Come si rinnova di altri 12 mesi il Supporto Formazione e Lavoro

Una volta c’era il Reddito di Cittadinanza come misura di contrasto alla povertà. Poi la misura è stata cancellata e non è più in vigore. Al suo posto due misure sono state introdotte, con la platea dei soggetti in difficoltà reddituale distinti in due, fragili e non. I primi agevolati dall’Assegno di Inclusione, che è la misura che come struttura è la più simile al Reddito di Cittadinanza. I secondi dentro il Supporto Formazione e Lavoro. Una misura su cui adesso molti si chiedono come fare per proseguire a percepirla visto che la durata era limitata come natura.

“Salve, sono Stefano e sono un beneficiario del Supporto Formazione e Lavoro.

Lo prendo da aprile 2024 e mi chiedevo, dato che svolgo un lavoro di pulizia del cimitero nel mio Comune, lavorando 8 ore a settimana, se effettivamente l’ultimo mese che prenderò sarà marzo visto che se no sbaglio dura 12 mesi il sussidio. Proprio adesso che dopo aver preso 9 mesi nel 2024 da 350 euro al mese adesso me lo hanno passato a 500. Vorrei sapere se c’erano possibilità di prenderlo per più tempo e se c’è bisogno di fare qualche domanda magari.”

Differenze tra Reddito di Cittadinanza, Assegno di Inclusione e Supporto Formazione e Lavoro

Le differenze tra Reddito di Cittadinanza e le due nuove misure introdotte sono tante. Ma ci sono differenze anche tra Assegno di Inclusione e Supporto Formazione e Lavoro. L’Assegno di Inclusione riguarda soggetti che hanno almeno 60 anni di età, meno di 18 anni di età, invalidi almeno al 67% e poi, soggetti che hanno carichi di cura familiari o presi a loro volta in carico per patologie, problemi e difficoltà, dai Centri Sociali Comunali, dai servizi assistenziali o sanitari locali.

Il Supporto Formazione e Lavoro è destinato invece a chi non rientra tra le tipologie di persone dell’Assegno di Inclusione. Per quest’ultima misura l’erogazione è su una speciale card dove vengono caricati dei soldi. E che vanno prelevati in minima parte e poi spesi per prodotti di prima necessità, bollette per le utenze domestiche e così via dicendo.

Invece per il Supporto Formazione e Lavoro soldi da prendere tutti liquidi. Per l’Assegno di Inclusione, escludendo gli appuntamenti ai servizi sociali comunali che l’interessato deve rispettare ogni 90 giorni, non ci sono particolari adempimenti da espletare. Invece per il Supporto Formazione e Lavoro le erogazioni dipendono dalla frequenza a dei corsi di formazione e riqualificazione o dallo svolgimento di attività lavorative o di servizi di pubblica utilità.

Come si rinnova di altri 12 mesi il Supporto Formazione e Lavoro

Proprio il fatto che le erogazioni del Supporto Formazione e Lavoro dipendono da obblighi di partecipazione a corsi e simili da parte dei beneficiari, espone a dubbi e perplessità anche sul rinnovo della misura. Parliamo di chi ha preso già o prenderà i primi 12 mesi di beneficio.

L’Assegno di Inclusione è lungo 18 mesi e dopo un mese di stop che serve per presentare nuova domanda, il sussidio può essere preso per altri 12 mesi e così via.

Invece il Supporto Formazione e Lavoro nasce per durare 12 mesi. Per poi essere prorogato ma ad una condizione. Che il corso, l’attività socialmente utile e qualsiasi altra attività da cui il Supporto Formazione e Lavoro è dipendente, prosegua.

La legge di Bilancio 2025 in effetti non ha escluso una proroga del Supporto Formazione e Lavoro, anzi, l’ha prevista. Oltre ad aver aggiornato l’ISEE al 2025, perché serve una certificazione in corso di validità, serve anche aver aggiornato il patto di servizio personalizzato.

In queste condizioni, chi si trova con il Supporto Formazione e Lavoro in scadenza e quindi vicino ad aver preso tutti i primi 12 mesi, se il corso di formazione non è ancora terminato può continuare a prendere il sussidio. E lo prenderà fino a scadenza del corso, senza la possibilità poi di proseguire magari cambiando corso.