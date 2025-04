Chi sta per presentare la dichiarazione dei redditi, sia per la prima volta sia per l’ennesima, deve iniziare a raccogliere con attenzione la documentazione necessaria.

Servono:

i documenti relativi alle spese da portare in detrazione o deduzione;

da portare in detrazione o deduzione; la Certificazione Unica rilasciata dai datori di lavoro o dagli enti previdenziali e assistenziali;

rilasciata dai datori di lavoro o dagli enti previdenziali e assistenziali; i documenti relativi agli immobili, come le visure catastali di case e terreni.

Se si decide di rivolgersi a un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) per la presentazione del modello 730, questi documenti rappresentano il minimo indispensabile da portare con sé.

Nessun CAF potrà predisporre correttamente la dichiarazione senza tale documentazione.

Tuttavia, anche chi sceglie di compilare da solo il modello 730 deve disporre degli stessi documenti.

Ecco allora un vademecum pratico per recuperare tutto ciò che serve.Come recuperare gratis da casa le visure catastali e i CUD per il modello 730

Con l’avvio della campagna fiscale e l’arrivo del modello 730 precompilato, è tempo di organizzarsi. I documenti richiesti sono molti, ma alcuni possono essere recuperati facilmente da casa, senza file né trafile burocratiche.

Grazie agli strumenti digitali messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione, oggi è possibile ottenere certificati e documenti fiscali in formato elettronico, in modo semplice e gratuito.

Infatti, gran parte della documentazione utile per la compilazione del modello 730/2025 può essere scaricata direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, accedendo con SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Come scaricare dal sito delle Entrate le Certificazioni Uniche del 2025

Uno dei servizi più importanti, utili per la compilazione della dichiarazione dei redditi, è quello che consente di scaricare le Certificazioni Uniche.

Si tratta dei documenti rilasciati dai datori di lavoro o dagli enti previdenziali che riepilogano i redditi percepiti e le ritenute IRPEF applicate nel corso del 2024.

Le Certificazioni Uniche, spesso indicate con l’acronimo CU (ex CUD), vengono automaticamente inserite nel cassetto fiscale del contribuente.

Basta collegarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate, autenticarsi con le credenziali personali, accedere all’area riservata e consultare il cassetto fiscale.

Lì si troveranno tutte le CU del 2025, già ordinate e scaricabili in formato PDF.

Chi si rivolge al CAF o a un consulente potrà così stampare e portare in cartaceo le certificazioni necessarie.

Ecco come recuperare le visure catastali che servono, oltre alle Certificazioni Uniche, per il modello 730/2025

Lo stesso discorso vale anche per le visure catastali.

Se le CU servono a dichiarare i redditi da lavoro o da pensione, le visure catastali sono essenziali per dichiarare gli immobili posseduti, siano essi terreni o fabbricati.

Grazie a questi documenti si risale a:

proprietà dell’immobile ;

; quota di possesso (nel caso di immobili cointestati);

(nel caso di immobili cointestati); giorni di possesso (utili in caso di variazioni avvenute nel 2024);

(utili in caso di variazioni avvenute nel 2024); rendite catastali: valori su cui si calcolano i redditi dominicali e agrari, e da cui deriva l’imposta dovuta.

A ogni esigenza la sua area nel sito dell’Agenzia delle Entrate

A differenza delle CU, le visure catastali non si trovano nel cassetto fiscale, ma in una specifica sezione dedicata all’interno del sito dell’Agenzia delle Entrate: l’area “Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili”.

Anche in questo caso, l’accesso avviene tramite autenticazione con SPID, CIE o CNS.

Una volta entrati, il sistema consente di:

ricercare tutti gli immobili intestati al contribuente;

al contribuente; scaricare le visure sia in formato sintetico che analitico ;

sia in che ; cercare visure relative ad altri soggetti, inserendo foglio, particella, dati anagrafici o codice fiscale.

Questa funzione è particolarmente utile quando si presenta il modello 730 in forma congiunta, ad esempio con il coniuge, ed è necessario allegare anche la documentazione catastale dei componenti del nucleo familiare.