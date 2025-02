Chi ha speso di più nel calciomercato invernale della Serie A?

Si è conclusa la sessione di acquisti e cessioni, ora è tempo di bilanci. Durante la sessione invernale del calciomercato 2025, diverse squadre di Serie A sono state protagoniste di operazioni significative sia in entrata che in uscita. Di seguito, un’analisi dettagliata delle principali trattative e dei relativi investimenti.

Il Milan ha effettuato acquisti di rilievo per potenziare la squadra. Tra le operazioni più significative, si segnala l’arrivo di João Félix in prestito dall’Atlético Madrid, Santiago Giménez e Kyle Walker. Questi innesti mirano a rafforzare rispettivamente l’attacco e la difesa rossonera.

Calciomercato invernale, non solo Milan

Il Napoli ha registrato un’uscita di rilievo con la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain per una cifra intorno ai 70 milioni di euro. Per sopperire a questa partenza, il club partenopeo ha acquisito Noah Okafor in prestito, puntando su di lui per mantenere competitività in attacco.

Il Como ha sorpreso il mercato con investimenti significativi, tra cui l’acquisto di Assane Diao per 12 milioni di euro, il trasferimento più costoso nella storia del club.

Inoltre, sono in fase avanzata le trattative per Maxence Caqueret per 17 milioni di euro e Iván Fresneda con un’operazione di prestito e obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Queste mosse evidenziano le ambizioni del Como di consolidarsi in Serie A.

La Fiorentina ha vissuto una giornata intensa sul fronte del calciomercato, con diverse operazioni sia in entrata che in uscita. Tra le principali, la cessione in prestito di Christian Kouamé all’Empoli e l’acquisto di Nicolò Zaniolo con un prestito con possibile obbligo di riscatto. Inoltre, è stato acquisito Cher Ndour dal PSG per 5 milioni di euro, con il club francese che mantiene una clausola del 50% sulla futura rivendita.

Roma: Rinforzi Difensivi e di Centrocampo

La Roma ha operato per rafforzare la rosa, assicurandosi Anass Salah-Eddine dal Twente per 8 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Inoltre, ha ottenuto in prestito Victor Nelsson dal Galatasaray con opzione di acquisto e Lucas Gourna-Douath dal RB Salzburg per rinforzare il centrocampo, in attesa della possibile partenza di Bryan Cristante.

La Juventus ha concluso l’acquisto di Lloyd Kelly dal Newcastle United con un prestito e obbligo di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro.

Questa operazione mira a rafforzare il reparto difensivo bianconero. Il Torino ha ufficializzato l’acquisto di Cesare Casadei dal Chelsea per 15 milioni di euro, con un contratto di 4,5 anni. Questa mossa rappresenta un investimento significativo per il futuro del club granata.

Bilancio Complessivo del Mercato Invernale

Nel complesso, la Serie A ha registrato una spesa totale di oltre 1.000 milioni di euro durante la finestra di mercato invernale del 2025, con la Premier League che ha investito 440 milioni di euro. Squadre come il Milan, la Juventus e il Como sono state particolarmente attive, evidenziando strategie diverse tra rafforzamento immediato e investimenti a lungo termine. Queste operazioni riflettono le diverse strategie adottate dai club di Serie A per affrontare la seconda parte della stagione, bilanciando esigenze sportive e sostenibilità economica.

Calciomercato estero, chi ha speso di più?

Il Manchester City è stato tra i club più attivi sul calciomercato, con l’acquisto di Omar Marmoush dall’Eintracht Francoforte per 70 milioni di euro. Inoltre, ha acquisito Nico González dal Porto per 60 milioni di euro e Abdukodir Khusanov dal Lens per 40 milioni di euro. Il Paris Saint-Germain ha rafforzato il proprio attacco con l’acquisto di Khvicha Kvaratskhelia dal Napoli per 70 milioni di euro.

Il RB Leipzig ha investito 50 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Xavi Simons, proveniente dal Paris Saint-Germain. Aston Villa ha optato per rinforzi in prestito, acquisendo Marcus Rashford dal Manchester United, Marco Asensio dal Paris Saint-Germain e Axel Disasi dal Chelsea. Il Tottenham ha puntato su giovani talenti, assicurandosi Mathys Tel dal Bayern Monaco in prestito con opzione di acquisto e Kevin Danso dal Lens per 25 milioni di euro.

