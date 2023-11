All’interno della gamma di Certificati targati Leonteq, ne balza all’occhio uno di recente emissione che consente di investire indirettamente su 4 società americane appartenenti al macro-settore tecnologico e più precisamente al settore dei microchip e dei computer.

A fronte di un impiego di denaro limitato è quindi possibile investire su un portafoglio azionario di 4 aziende americane tecnologiche con core business praticamente uguale.

Inoltre, cosa molto importante è l’assoluta efficienza della fiscalità degli Investment Certificates, per maggiori info si legga anche: Recupero Minusvalenze? Sfrutta l’efficienza della fiscalità dei certificati, spunti operativi

Informazioni sul portafoglio sottostante

In questo caso, i sottostanti del certificato Leonteq quotati in America, sono rappresentati da: Advanced Micro Devices, Dell, Intel e Micron Technology

Osservazioni sul portafoglio sottostante

Le 4 azioni hanno core business praticamente uguale e rimangono all’interno della tecnologia, essendo positivamente correlate. In altre parole si riduce il rischio di correlazione, ossia il rischio che il valore dei titoli fluttui indipendentemente l’uno dall’altro, andando ad inficiare l’elargizione delle cedole o la restituzione integrale del valore nominale anche data da uno solo dei sottostanti.

Inoltre tutti e 4 i titoli azionari possiedono una quantità di informazione storica sufficiente per analizzare, su stampo quantitativo, i bilanci o quale sia il processo stocastico che muove fondamentalmente il prezzo dei sottostanti analizzati, potendo ad esempio notare eventuali cambiamenti di natura a seconda del periodo storico/time frame analizzato.

E’ poi possibile individuare una caratteristica molto interessante e tipica delle aziende il cui valore di mercato è influenzato dall’uscita di news/ufficialità/stime/bilanci trimestrali. In altre parole gli effetti indotti da queste news provocano degli spike al rialzo/ribasso, che poi vengono drenati in seguito grazie alle valutazione del “fair value” (analisi fondamentale). Sarebbe interessante analizzare il comportamento del valore di mercato in ottica event study analysis, e quindi la presenza di eventuali extra-rendimenti intorno alla finestra temporale di riferimento (in presenza dei bilanci trimestrali/stime ed analisi ecc).

Per quanto riguarda il rischio sistematico, il ß, è possibile dire questo. Il comportamento per AMD e Micron ha sempre mostrato un carattere aggressivo mentre Dell Technologies è risultato erratico e Micron Technology è sempre stato difensivo. Attualmente la metrica viaggia a +1,66 per AMD, mentre, Dell, Intel e Micron Technologies si trova rispettivamente circa a +0,95, +0,88 e +1,30; si può dire quindi di avere un portafoglio aggressivo nei confronti del benchmark (+1,20 in media), ossia che produce performance mediamente più che proporzionali rispetto al mercato di riferimento.

Sul fronte della volatilità implicita (per convenzione calcolata su un “forward period” di 30 giorni) si può dire che è mediamente elevata (anche se non proprio esageratamente). Attualmente il maggior peso è dato da AMD e Dell, superiore ai 40 punti %; a seguire troviamo Intel e Micron Technologya rispettivamente a circa il 34% e 31%. Ciò ha giovato sicuramente contemporaneamente al tandem emittente-strutturatore (costruzione del certificato in termini di costi del pool opzionale sottostante), mentre l’investitore deve valutare: composizione sottostante del cross-asset structured product, livelli di redditività potenziale, conservatività della protezione applicata, scadenza ecc.

Se quindi non si vuole avere un’esposizione diretta alle azioni in questione è possibile prendere a riferimento il certificato che andremo a presentare.

Si passa ora ad esplicare il meccanismo di base del certificato (estrapolato mediante lettura dei documenti fondamentali, che costituiscono il quadro tecnico-normativo estrapolabili anche dal sito per meglio comprendere le caratteristiche primarie del prodotto cartolarizzato).

Leonteq Certificati Phoenix Memory Callable: struttura del certificate

A seguire la struttura del certificato di Leonteq:

Barriera europea di protezione sul capitale pari al 60% dei valori iniziali

Trigger cedole al 60% dei valori iniziali

Cedole mensili condizionate dell’1%% (massimo 12% annuo sul valore nominale) con effetto memoria

Opzione call mensile attiva dal 4° mese (dal 11.03.2024)

Opzione quanto che neutralizza il tasso di cambio

Valore nominale unitario di 100 Euro

Prezzo lettera rilevato sulla pagina del sito a circa 1014,40 Euro – intorno alle 12:12 del 22.11.2023 –

Leonteq Certificati Phoenix Memory Callable: funzionamento del payoff

Questo certificato è stato emesso da Leonteq il 16.11.2023, ha data di valutazione finale posta al 09.11.2027 (scadenza/liquidazione 16.11.2027), è negoziato su EuroTLX ed ha un valore nominale di 1000 Euro.

Meccanismo cedolare

Il Certificato a marchio Leonteq in questione paga quindi cedole trimestrali condizionate di 10 Euro, cioè se tutti e 4 i sottostanti non scendono oltre il trigger delle cedole, posto al 40% dei valori iniziali.

In caso contrario non viene corrisposta alcuna cedola. Tuttavia le cedole non eventualmente pagate in precedenza vengono immagazzinate in memoria e pagate insieme a quella del mese in questione quando si presenta la condizione del pagamento, ovvero quando tutti e 4 i sottostanti risultano sopra il trigger in una delle date di valutazione successive.

Meccanismo di rimborso anticipato: Opzione call

Ad ogni data di osservazione (dal 4° mese) l’emittente ha il diritto, ma non l’obbligo, di richiamare i prodotti a sua discrezione. Nel caso in cui l’emittente eserciti tale diritto l’investitore riceve il 100% del valore nominale più le eventuali cedole dovute.

NB: In altre parole, se l’emittente esercita l’opzione call alla prima data si ottengono 4 cedole più il nominale. Altrimenti si passa alla seconda data, ecc

Scadenza

A scadenza, se il prodotto non si è estinto anticipatamente, si prefigurano 2 scenari:

se alla data di valutazione finale il valore di tutti i sottostanti risulta pari o superiore al trigger cedolare il certificato paga il nominale più l’ultima cedola e quelle eventualmente non pagate in precedenza grazie all’effetto memoria. In altre parole si otterrebbero 36 cedole più il nominale, ossia 1480 Euro.

in caso contrario il certificato di investimento replica linearmente la performance del sottostante Worst Of (ossia con un valore finale in % più basso rispetto al relativo valore iniziale), pagando un valore pari al valore nominale del certificato moltiplicato per la performance (data dal valore finale in rapporto al valore iniziale) del suddetto sottostante.

Da notare la presenza della barriera europea: grazie a tale caratteristica il valore dei sottostanti può anche fluttuare sotto barriera durante la vita del certificato senza compromettere la protezione del capitale. Affinché venga restituito il valore nominale, il valore dei sottostanti deve risultare sopra la barriera solo alla data di valutazione finale.

Da notare anche la presenza dell’opzione quanto: nonostante i titoli su cui è scritto il certificato siano denominati in USD, il prodotto rimborsa sempre importi in Euro, non lasciando l’investitore esposto a variazioni (favorevoli o sfavorevoli) del cambio EUR/USD.

Il portafoglio sottostante

La situazione attuale sul portafoglio sottostante del certificato targato Leonteq è la seguente:

Dell: valore iniziale (73,5 USD), Barriera/ trigger cedola (44,1 USD), ultimo prezzo registrato (chiusura al 22.05.2023 a 73,62 USD, pari al 100,16% del valore iniziale)

Advanced Micro Devices: valore iniziale (118,59 USD), Barriera/ trigger cedola (71,154 USD), ultimo prezzo registrato (chiusura al 22.05.2023 a 119,16 USD, pari al 100,48% del valore iniziale)

Micron Techonlogy: valore iniziale (75,36 USD), Barriera/ trigger cedola (45,216 USD), ultimo prezzo registrato (chiusura al 22.05.2023 a 76,71 USD, pari al 101,79% del valore iniziale)

Intel: valore iniziale (38,86 USD), Barriera/ trigger cedola (23,316 USD), ultimo prezzo registrato (chiusura al 22.05.2023 a 43,64 USD, pari al 112,30% del valore iniziale)

NB: Per ora il WO è rappresentato da Dell ed il valore attuale di tutti i sottostanti è superiore al valore iniziale.

Analisi dinamico-oggettiva del payoff a scadenza

In base alle quotazioni attuali del WO del certificato Vontobel, ed un prezzo lettera (=di acquisto per l’investitore) di circa 1014,40 Euro questo sarebbe il payoff a scadenza (= la struttura di pagamento del contratto, data dal Val Rimb Cert, al variare del valore del sottostante WO dalla quotazione attuale a 0%, dato da Pr Sottost; rosso per decrementi/perdite %, verde per aumenti/guadagni %) a parità di condizioni sugli altri sottostanti:

Se il certificato non si è estinto anticipatamente paga il nominale più l’ultima cedola condizionata se il sottostante WO non scende oltre il 40,09% dall’attuale quotazione. Considerando l’effetto memoria il certificato pagherebbe 1480 Euro, con un massimo rendimento potenziale lordo a circa 4 anni intorno al 45,90% rispetto il suddetto prezzo lettera.

Infine, se il WO scendesse con più forza il certificato perderebbe, in %, un valore sostanzialmente uguale rispetto all’investimento diretto sul WO stesso. In altre parole il certificato quota sulla componente lineare.

Codice ISIN del certificato Vontobel

Cliccandovi sopra verrete rimandati alla pagina del certificato Leonteq.

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata -e nemmeno generica- in base ai profili di rischio e rendimento degli investitori. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né Investire Oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tali inesattezze, errori od omissioni.