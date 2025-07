Vuoi una vacanza nel resort di Temptation Island? Ecco quanto costa

Diciamolo subito: se siete tra quelli che sognano di fare i falò di confronto con lo sguardo perso nel mare, il resort di Temptation Island potrebbe essere il vostro personale Eden… o il vostro conto in banca in fiamme. Da anni, questo reality è l’appuntamento estivo fisso per milioni di italiani. Coppie che scoppiano, single strategicamente piazzati come calamite umane e lui, Filippo Bisciglia, che con tono pacato recita frasi che potrebbero tranquillamente finire su un poster motivazionale. Ma quest’anno la vera protagonista è la nuova location: il Calalandrusa Beach & Nature Resort in Calabria. Sì, hanno abbandonato la Sardegna (RIP Is Morus Relais) e hanno puntato sulla Calabria ionica, un angolo d’Italia dove il mare è così cristallino che anche il vostro senso di colpa sembrerebbe limpido.

Il Calalandrusa Beach & Nature Resort: un paradiso tentatore

Se avete un debole per i programmi che spengono il cervello, ma avete cil portafogli estremamente gonfio, allora ecco quello che fa per voi. Situato a Guardavalle Marina, il Calalandrusa è circondato da 5 ettari di vegetazione mediterranea e ha tutto ciò che serve per farvi sentire dei vip (o almeno farvi scattare 400 selfie per Instagram). Piscina immensa con solarium, spiaggia incontaminata, ristorante panoramico e perfino un “Cafè del Mar” per la colazione vista mare. In altre parole, qui potete fare finta di essere una coppia televisiva mentre vi abbuffate di cornetti caldi al mattino, sperando che nessuno vi chieda se siete pronti al falò.

Quanto costa una vacanza al resort di Temptation Island?

La domanda che tutti si fanno: quanto devo vendere un rene per dormire lì? Spoiler: non c’è un listino fisso, perché i prezzi dipendono da periodo, camera e trattamento scelto.

Però qualche cifra la conosciamo.

Colazione in camera: 6 euro a persona (giusto in caso vogliate sentirvi coccolati come i single tentatori).

Lettino supplementare: 15 euro al giorno o 80 a settimana (nel caso vogliate portare quell’amico che “si adatta ovunque”).

Parcheggio interno: gratuito (un miracolo, in alta stagione).

E poi c’è il pacchetto “Prestige Plus”: tavolo vista mare, lettini in prima fila e mini-bar rifornito di analcolici. Costa circa 115 euro a settimana per adulto nelle camere base. Insomma, lusso discreto senza arrivare al livello “oligarchi russi in vacanza”.

Perché andare (o non andare) al resort Temptation Island

Soggiornare qui significa dire addio per qualche giorno alla routine e calarsi in un reality senza telecamere. Potete:

Fare lunghe passeggiate mano nella mano… o fuggire correndo come fidanzati in crisi.

Godervi aperitivi al tramonto e chiedervi se la vostra relazione sopravviverebbe a un falò.

Sentirvi parte del programma, senza dover ascoltare Bisciglia che dice: “Ragazzi, siete pronti a vedere i video?”.

D’altra parte, se il vostro obiettivo è risparmiare, meglio guardare Temptation Island dal divano di casa con un ghiacciolo in mano. La tentazione qui non è solo amorosa: è soprattutto quella di ordinare ogni giorno un massaggio alla spa e ritrovarvi con il conto salato quanto l’acqua del mare.

Vale la pena andarci? Se volete sentirvi protagonisti di un reality e avete un budget medio-alto, il resort Temptation Island è il posto giusto per vacanze da ricordare. Altrimenti potete sempre organizzare un falò improvvisato con amici sulla spiaggia libera. Non sarà la stessa cosa, ma almeno il parcheggio sarà gratis.

I punti più importanti.