Celebra il lancio di $DCB su Base

La maggior parte delle persone perde grandi opportunità nel web perché rimane bloccata pagando commissioni alte e navigando su piattaforme complesse.

Classificata come il #3 launchpad globale per ROI attuale, Decubate compie un altro passo avanti espandendo $DCB su Base, una blockchain riconosciuta per la sua velocità, scalabilità e convenienza. Inoltre, sta organizzando un’emozionante lotteria per celebrare questo traguardo. I nuovi utenti che si registrano e verificano il loro account, possono vincere 10 upgrade della tier del valore di oltre 10.000 $ e vivere un’esperienza Web3 unica, provando la piattaforma al massimo delle sue potenzialità.

Perché Base?

Decubate è ora multichain, il che significa che puoi accedere alla piattaforma sia su Base che su BNB Chain. Se sei nuovo su Decubate, non è mai stato così facile iniziare:

Registrati e verifica il tuo account per sbloccare una tier base gratuita (Allocazione Gratuita in tutti i prossimi lanci)

Da lì, puoi effettuare staking sulle Base Pools per aumentare la tua tier, guadagnare ricompense e accedere ancora di più ai lanci esclusivi di Decubate.

Se invece conosci già lo staking su Decubate, non preoccuparti: le pool esistenti su BNB Chain rimangono attive. Quando il tuo periodo di staking terminerà, avrai la possibilità di trasferire i tuoi $DCB su Base ed esplorare nuove opportunità.



Questa transizione fluida è resa possibile dalle partnership chiave di Decubate:

Axelar : Garantisce che il passaggio di $DCB tra le blockchain sia rapido, sicuro e senza complicazioni. Dì addio ai processi cross-chain complicati!

Aerodrome Listing: Migliora la liquidità, rendendo più semplice il trading e l’investimento dei tuoi $DCB su Base.

Cosa significa per te?

Che tu stia effettuando staking su BNB Chain o esplorando le pool su Base per la prima volta, Decubate ti fornisce gli strumenti per aumentare il tuo livello, investire in anticipo e sscoprire i migliori progetti Web3.

Prendiamo ad esempio RWA Inc., un progetto lanciato su Decubate che ha raggiunto un ROI massimo di 14x e si mantiene stabile a 11x.

Celebra l’espansione: Partecipa alla lotteria da 10.000 $+

Con l’espansione di Decubate su Base e l’adozione della flessibilità multichain, non c’è mai stato un momento migliore per iniziare. I nuovi utenti possono registrarsi e verificare il proprio account durante il periodo promozionale per sbloccare una tier base gratuita.

Creando un account verificato entro il 31 dicembre e completando il modulo per la lotteria, partecipi all’estrazione di:

Un aggiornamento a Silver Tier se mantieni il tuo livello base gratuito.

Un aumento di tier pari a +2 se acquisisci una tier mettendo in staking $DCB all’interno delle nostre pool . Maggiori informazioni qui . Ad esempio: Base Tier → Silver Tier Bronze Tier → Gold Tier Silver Tier → Platinum Tier Platinum Tier → Diamond Tier



Questo premia sia i nuovi utenti registrati che coloro che aggiornano la propria tier, assicurando a tutti la possibilità di sperimentare la piattaforma di Decubate al meglio.

Con una gamma entusiasmante di nuovi progetti in arrivo nel Q4 2024 e nel 2025, questa è l’occasione perfetta per assicurarti il tuo posto, aumentare il tuo livello e sbloccare un accesso esclusivo alla prossima ondata di innovazione blockchain.

Ne farai parte? Registrati oggi QUI, verifica il tuo account, compila il modulo QUI e fai il primo passo per sbloccare le migliori opportunità del Web3.

