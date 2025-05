C’è l’Italia nella scelta degli Emirati Arabi, si investe nel nostro tech

Investopia, la piattaforma di investimento globale promossa dagli Emirati Arabi Uniti, ha scelto l’Italia come ponte privilegiato per lo sviluppo di nuovi progetti economici, tecnologici e infrastrutturali. Durante l’ultima edizione del summit tenutasi a Milano, è stata ufficializzata una serie di accordi per un totale di 60 progetti che coinvolgono diverse regioni italiane. L’iniziativa è destinata a rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale tra i due Paesi, con un focus specifico sull’innovazione, la sostenibilità e la trasformazione digitale. Investopia ha l’obiettivo dichiarato di creare una nuova rete di opportunità strategiche in Europa, e l’Italia rappresenta il primo e più rilevante punto di accesso.

L’evento milanese è stato caratterizzato dalla presenza di istituzioni italiane, imprese locali e grandi gruppi emiratini, con tavole rotonde e panel tematici sui settori chiave: intelligenza artificiale, energie rinnovabili, agritech, turismo e infrastrutture intelligenti.

Gli Emirati Arabi credono nel tech italiano

La collaborazione tra Italia ed Emirati Arabi è già forte: nel solo 2023, gli scambi commerciali bilaterali hanno raggiunto cifre superiori agli 8 miliardi di dollari, con l’Italia tra i principali fornitori di beni tecnologici e manifatturieri per gli Emirati. L’accordo siglato nell’ambito di Investopia amplia ora lo spettro degli investimenti, puntando anche sulla formazione di talenti, sull’inclusione femminile nel mondo dell’impresa e sullo sviluppo di reti locali che siano in grado di attrarre ulteriori capitali esteri.

Particolarmente significativo è l’impegno emiratino nella creazione di un ecosistema imprenditoriale integrato, in grado di sostenere start-up italiane ad alto potenziale. Le regioni coinvolte in questa fase iniziale del progetto sono Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Puglia, con un’attenzione particolare ai poli universitari, ai distretti industriali e alle infrastrutture logistiche.

Emirati Arabi, Investopia e “Colosseum”: nasce il più grande centro di AI in Europa

Tra i progetti annunciati, il più ambizioso è certamente “Colosseum”, un’infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni destinata a diventare il più grande hub per l’intelligenza artificiale in Europa. Il centro sarà realizzato in Puglia e nasce dalla collaborazione tra il gruppo tecnologico emiratino G42 e l’azienda italiana iGenius, già nota per lo sviluppo di piattaforme AI avanzate. Colosseum si propone di offrire potenza computazionale a università, centri di ricerca e aziende, fungendo da volano per la crescita digitale del Paese. Il progetto prevede l’installazione di cluster computazionali capaci di supportare modelli linguistici di nuova generazione, applicazioni industriali, simulazioni climatiche e soluzioni per la sanità digitale.

L’iniziativa segna una svolta importante anche in termini di sovranità tecnologica: per la prima volta, l’Italia ospiterà un’infrastruttura strategica che potrà competere con le big tech internazionali. L’intervento pubblico-privato sarà integrato da programmi di formazione per giovani ricercatori e sviluppatori, con borse di studio e accessi preferenziali per le università del Sud Italia. Il nome Colosseum è stato scelto per richiamare simbolicamente la grandezza storica dell’Italia e proiettarla nel futuro tecnologico globale. I lavori per l’avvio del cantiere sono previsti entro la fine dell’anno, con una fase pilota operativa già nel 2026.

L’obiettivo dichiarato è non solo attrarre investimenti, ma anche trattenere i migliori talenti italiani nel campo della ricerca scientifica e digitale.

Investopia come ponte tra innovazione e diplomazia economica

La strategia emiratina attraverso Investopia non è solo un’operazione economica, ma una mossa diplomatica sofisticata. Gli Emirati Arabi Uniti stanno costruendo una rete di cooperazione internazionale che affianca alle relazioni politiche tradizionali una forte componente imprenditoriale. L’Italia, con la sua posizione strategica, la qualità del capitale umano e la storica vocazione manifatturiera, rappresenta il partner ideale in questa fase. Il summit ha sottolineato l’importanza del dialogo costante tra imprese e istituzioni, e ha già portato alla firma di diversi memorandum d’intesa tra enti locali italiani e investitori arabi.

Anche il comparto turistico ha avuto spazio nell’agenda, con proposte per lo sviluppo di itinerari di lusso, investimenti in resort sostenibili e iniziative legate al turismo esperienziale. A Milano è stata ribadita inoltre l’intenzione di creare un fondo binazionale per il finanziamento di progetti innovativi nel campo delle energie verdi. In quest’ottica, Investopia diventa un vero e proprio laboratorio di cooperazione economica avanzata, in cui l’Italia può recitare un ruolo da protagonista. Con la piena operatività dei progetti previsti, si stima che l’impatto sull’occupazione e sulla produttività locale possa essere significativo già nei prossimi due anni.

Riassumendo.